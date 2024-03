La alumna aventajada

Había expectación por escuchar a Diana Morant. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades acudió el pasado viernes a un encuentro organizado por Radio Valencia Cadena Ser, una semana después de lo previsto por el triste incendio de Campanar. Una semana en la política española es un mundo. Poco podían imaginar los asesores de la exalcaldesa de Gandía del estallido del caso Koldo.

Morant mostró que es una política disciplinada. Después de una intervención inicial sosa, llena de tópicos y buenista, no se saltó ni una coma del guion de Moncloa a las preguntas sobre el escándalo de la última semana. Puso en marcha el ventilador del "y tú más", como el resto de sus compañeros del Consejo de Ministros.

Morant no quiso saber nada del que hace poco fue compañero de lista por Valencia en las elecciones generales del pasado mes de julio. Dejó claro que casi no había tenido trato con el ex secretario de organización y que no había coincidido durante la campaña con él. Ábalos tenía razón, es un apestado en toda regla, pero un apestado con influencia en un sector del socialismo valenciano. Morant tendrá que lidiar con ellos, por lo pronto pidió paciencia y recordó que Ximo Puig fue poco a poco construyendo una oposición al PP.

La campaña prevista para ir presentando en sociedad a la nueva líder de los socialistas valencianos será complicada un tiempo. La suerte que tiene es que queda mucho para unas elecciones autonómicas. Le vendrá bien para arreglar los descosidos dentro del PSPV y también con los socios del Botànic. Y recuperar a Jorge Rodríguez, el alcalde de Ontinyent, que permite que el PP esté al frente de la diputación de Valencia. Ya comenzó el viernes cuando dijo que lo respetaba. Sin Ximo Puig en la ecuación es posible que lleguen a acuerdos.