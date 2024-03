Tu horóscopo diario: sábado 2 de marzo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 2 de marzo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este fin de semana, que hoy comienzas, será especialmente favorable para las relaciones sentimentales, especialmente con tu pareja o también en el entorno de la familia. Asimismo, va a ser un buen momento para iniciar algún romance o consolidar alguna relación sentimental existente. Alegría o felicidad inesperada.

Tauro

Hoy comienzas un fin de semana que te va a traer sorpresas indudablemente agradables, especialmente porque no confías en pasarlo demasiado bien, o en poder hacer aquellas cosas que realmente te gustarían. Pero la sorpresa está en que en realidad va a suceder todo lo contrario y las circunstancias te favorecerán mucho.

Géminis

Tal como ya señalábamos ayer, también el fin de semana será un momento especialmente favorable para realizar todo tipo de viajes o actividades al aire libre. El alejamiento de tu entorno cotidiano te va a traer suerte, alegría e inspiración. También es un buen momento para iniciar relaciones tanto de amistad como de amor.

Cáncer

Estás en un momento de cambio y hoy lo vas a percibir con más intensidad. Es una evolución para mejor que al principio te la va a imponer el destino, pero finalmente vas a continuarla tú mismo por propio deseo y voluntad. Tu vida afectiva en general es el terreno sobre el que se producirán toda una serie de cambios para bien.

Leo

Hoy comenzarás el fin de semana con un estado emocional no demasiado positivo, porque crees que las cosas no salen como tú las deseabas y además vas a tener un estado anímico algo más negativo de lo habitual, incluso aunque no exista razón para ello. Pero todo eso es absolutamente pasajero y cambiará de forma repentina.

Virgo

Del mismo modo que últimamente los asuntos mundanos y laborales están siendo más fructíferos o trayéndote alegrías con una mayor frecuencia, también la llegada del fin de semana va a ser para ti algo más placentera o feliz en relación con la vida íntima. Estos días estás ante un buen momento que no debes desaprovechar.

Libra

Lo que tú esperas de este fin de semana, que hoy comienza, y lo que realmente va a pasar, van a ser dos cosas muy distintas, afortunadamente para ti. Y es que el destino te tiene preparada una sorpresa altamente positiva en forma de magnífica noticia en tu vida íntima que desencadenará un cambio positivo en todos los ámbitos.

Escorpio

El fin de semana que hoy comienza te trae ilusiones y sueños que se harán realidad, la gran mayoría de ellos relacionados con el terreno personal. Tras unos días difíciles gobernados por Saturno, ahora será Júpiter quien envíe sus benéficas energías, y derribe las murallas que no te dejaban transitar por el camino hacia la felicidad.

Sagitario

Trata de ser flexible y no darle gran importancia a cosas que en realidad no la tienen o tienen muy poca. Este fin de semana, que hoy se inicia, vas a estar especialmente colérico y susceptible, y si no te relajas podrías tener algún conflicto sentimental o familiar poco agradable. Intenta esforzarte para adaptarte a las circunstancias.

Capricornio

Comienzas un fin de semana en el que no vas a parar quieto, tanto si estás en tu casa como si sales fuera y realizas actividades deportivas o de otro tipo. Además, esto es, precisamente, lo mejor que te puede ocurrir, porque te encontrarás nervioso y muy afectado por un reciente desengaño, ya sea en el amor o con un amigo íntimo.

Acuario

Este fin de semana una parte de ti buscará la tranquilidad, porque realmente la necesitas. Pero también hay otra parte mucho más impaciente e inquieta, que te impulsará a hacer todo tipo de cosas, y esto explicará el hecho de que alternes momentos de cierta pasividad con otros que serán justamente lo contrario. Debes calmarte.

Piscis

Déjate llevar, abandónate al destino en este fin de semana que comienza, porque ahora gobierna Júpiter y te conducirá hacia unos lugares, o unas vivencias, bastante más positivas y agradables. Tus seres queridos te tienen reservadas sorpresas que te van a emocionar. Ya has luchado por los demás y ahora debes recibir tu premio.