Carme Chaparro, Mikel López Iturriaga o Anabel Alonso, contra Carlos Boyero por decir que Jodie Foster está "avejentada"

El crítico de cine Carlos Boyero ha levantado polémica por sus declaraciones sobre la actriz Jodie Foster en el programa La Ventana, en La SER.

Boyero, de 70 años, hablaba con dureza sobre la serie True Detective, que protagoniza la doblemente oscarizada actriz, de 61. Cuando llegó el turno de hablar de ella, se refirió a su aspecto físico.

"Mira que quiero yo a Jodie Foster, la he querido desde que era una niña, pero aquí no me gusta, ni verla, ni oírla… está... dices avejentada, no, es que es ya muy mayor. Hay gente que envejece de una forma y otra de otra… hay planos que la maquillan para que esté más fea", decía Boyero.

A continuación añadía: "Ella es tan buena actriz que es una señora que hasta el momento me hace creer en los personajes en los que se mete".

Las declaraciones sobre el aspecto de Foster llenaron las redes sociales de reacciones que criticaban que Boyero se atreviera a juzgar a una actriz por envejecer. Entre ellas, las de algunos personajes relevantes.

Carme Chaparro, por ejemplo, escribía en Twitter: "Cuando alguien critica el trabajo de una mujer y solo se le ocurre hacerlo por su físico… ya está todo dicho. Le gustaba la Jodie Foster de antes. Ahora está "avejentada". Y que si luego lo de la presión social nos lo inventamos nosotras".

El comunicador Mikel López Iturriaga añadía: "Misoginia rancia y caduca de la peor especie". La actriz Anabel Alonso, también intervenía: "Pues ya sabemos lo que hay que hacer con las críticas de Boyero".