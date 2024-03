Álvaro Mayo desmiente su rumoreada relación con Paul Thin en 'OT 2023': "Ha habido un romance y me lo he perdido"

Aunque han pasado casi dos semanas desde que Naiara se proclamó ganadora en la final de OT 2023, los participantes del talent de Prime Video siguen generando mucho interés en redes sociales, no solo por el rumbo que tomarán sus carreras musicales, sino por su vida privada.

Entre ellos, se encuentra Álvaro Mayo que, recientemente, ha concedido una entrevista en el pódcast de David Velduque, Sabor a queer, donde ha hablado sin tapujos de su paso por la Academia y de uno de los compañeros que más han dado qué hablar debido a su rumoreado romance: Paul Thin.

El exparticipante de OT, que acudió al pódcast para promocionar su primer single, Mis nenas, echó la vista atrás par reflexionar sobre su estancia en el concurso, recordando la controvertida vuelta a la Academia tras disfrutar de la Navidad junto a sus familiares. Y es que fueron muchos los seguidores del formato que pusieron el grito en el cielo porque los concursantes conocieran lo que había sucedido en el exterior.

"Yo me enteré de todo. Yo no dije nada para intentar hacerme como el que se había portado bien", reconoció el cantante sevillano, a lo que añadió que, en realidad, "tampoco había mucho de qué enterarse". Aun así, Álvaro confesó que, al percatarse de que tenía un gran apoyo, su autoestima y, por consiguiente, su desempeño en el concursante mejoró: "Yo entré sintiéndome mejor conmigo mismo".

"Me trataron diferente después de Navidad"

Sin embargo, no solo había cambiado su manera de percibirse, sino también la manera en la que le percibía el resto de sus compañeros. "Lo que sí que noté es que me trataban diferente después de Navidad. O sea, no hubo tampoco nada superheavy porque después es muy difícil mantener algo tanto tiempo, pero es verdad que yo, a lo mejor, al principio, era un poquito más invisible para mis compañeros".

En gran medida, esto supuso que muchos de sus compañeros se dieran cuenta de que sí "era como un amigo para ellos". Tal fue el caso de Naiara, que, al igual que le sucedió a otros familiares de extriunfitos, le terminaron cogiendo cariño. "Me dijo: 'He hablado con mi familia y te adora, y te dice que muchas gracias por tratarme bien'", señaló.

Como no podía ser de otra forma, el sevillano también abordó durante la entrevista el shippeo que ha protagonizado junto a su amigo Paul Thin. "No es real, evidentemente", aseguró Mayo, desmintiendo que exista un romance entre ellos que, por otra parte, le resulta "divertido". "Yo lo he dicho, que veo edits y cosas y me lo creo hasta yo. O sea, me da pena porque digo estoy solo, solísimo en el amor y, de repente, ha habido un romance que flipas y me lo he perdido", expresó.