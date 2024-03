Tras meses de proceso legal, que no dejó de saltar al plano mediático, y después de una sentencia en favor de The Grefg el pasado mes de agosto, finalmente la Justicia de Andorra desestimó este fallo y terminó paralizando el desahucio de una mujer de 80 años, y el streamer no tardó en reaccionar por Twitch.

El creador de contenido, que se mudó a Andorra en 2016, es propietario de Grefito, compañía inmobiliaria que compró un edificio en el principado en verano de 2020 en el que, actualmente, solo está alquilada la anciana. Según ella, sufrió técnicas de amenaza para echarla, entre las que se incluyen la retirada de las ventanas, lo cual habría provocado que se congelasen las tuberías.

Pero la demanda de desahucio por "ocupación abusiva" que ganó el murciano en agosto de 2023 terminó a favor de la mujer, al entender el tribunal que tenía un contrato verbal de antes de que se aplicara la nueva ley de vivienda de Andorra. Tras esta decisión, el youtuber anunció que iba a "desvincularse de este inmueble" y lo iba a vender.

Pero, este jueves, The Grefg, quien aseguró que la mujer "tiene pasta" y por eso ha recurrido tantas veces, decidió hacer un directo en Twitch este jueves en el que narró su versión de lo ocurrido, haciendo hincapié en las consecuencias laborales y públicas que ha tenido.

"Imagínate leer una noticia de que estás maltratando a una abuela. Por favor, ¿qué es esto?", exclamó. "Le pido explicaciones a la gente de mi empresa, Grefito. Y en ese momento yo siento mucha más rabia, porque hasta que a mí no me lo explican, yo vivía en la ignorancia".

"No era verdad lo que se estaba contando, me estaban funando (cancelando) por una cosa que no había hecho yo y que era mentira", defendió el streamer. "La señora, en las primeras noticias que salieron, dice que vive ahí y que tiene que pasar un invierno muy frío. Mentira, la señora lleva sin vivir en ese piso no sé cuánto tiempo, se fue a vivir con su hijo. Pero ella, a nivel legal, sigue diciendo que vive ahí".

"De no vivir nadie en el edificio, ni siquiera ella, y no abrir el grifo, se había congelado el sistema de agua de las tuberías por el frío que hace en Andorra", aseguró. "No voy a poner en duda a ningún momento la Justicia, pero obviamente al recibir esta sentencia, yo personalmente y todo el equipo nos hacemos preguntas".

"¿Cuánto tiempo se queda la señora? No tiene sentido que se quede, por un contrato que está en su cabeza, todo el tiempo del mundo", criticó el creador de contenido.

"Indefinido, no hay tiempo para que esa señora abandone el edificio, cuando ella quiera (...) Literalmente la sentencia dice que esa señora se queda en su casa porque no hay fecha de finalización del contrato que tiene", explicó y, después, afeó todo lo que esto está provocando en los medios.

"Está perfecto para vender y para que yo me coma la mayor mierda y se ponga todo el mundo en contra mía, pero lo que hay por detrás de esto es tan diferente... Yo no me creo que hayamos llegado a este punto, es absolutamente surrealista", opinó.

"Me considero un tío fuerte y lo voy a seguir siendo toda mi vida pero ya es para volverse absolutamente loco. ¿Sabéis lo que fue, en medio de los Esland, con lo complicado que han sido este año, el día que salió esta noticia que yo tenía que anunciar a los finalistas?", defendió, pues esta información salió a dos semanas del evento, cuando ya tenía anunciantes cerrados.

"¿Sabéis la cantidad de marcas que dijeron 'hasta luego, no sé quién tiene la razón aquí pero no nos queremos ver envueltos'? Para que podáis imaginaros hasta qué punto una noticia que es mentira puede hacer daño", aseguró.