Tras años de litigio por unas imágenes de 2015 a Mariló Montero en las que estaba junto a una amiga anónima tomando el sol en topless desde la habitación privada en la que se hospedaba en Bora Bora, finalmente la Audiencia de Barcelona ha condenado a Diego Arrabal y Gustavo González, paparazzis que, aunque no capturaron las imágenes, intentaron distribuirlas.

Los fotógrafos, exrostros de Mediaset, eran propietarios de la empresa que tomó las instantáneas, tal y como ellos mismos declararon en su día. Pero ha sido por intentar vulnerar su derecho a la intimidad, aun conociendo "los límites legales de su actuación", pues son profesionales del sector, por lo que la sentencia les ha condenado a diez meses de cárcel, diez meses de suspensión de su actividad y 1.400 euros de multa, a pesar de que la denunciante pedía seis años de cárcel y una indemnización de 265.000 euros.

Después de este fallo del tribunal, ambos no han tardado en reaccionar indignados y dejando claro que intentarán recurrir. Aun así, parece que han perdido la esperanza, al menos Arrabal, quien fuera colaborador de Viva la vida, de Telecinco.

"En España no hay Justicia", sentenció en Twitter este jueves a última hora. "Tengo 52 años. Siempre he creído en la justicia de mi país (España). Hoy, día 29 de febrero del 2024, dejo de creer".

"Me avisaron hace unos cuantos años: 'Dieguito, van a por ti'. Me venía de muy buena fuente. Hoy se confirma, me quieren destruir. (Quien tiene padrino, se bautiza)", opinó.

"Llevo nueve años respetando el procedimiento judicial en silencio. Llegó el momento de hablar", añadió el fotógrafo y, acto seguido, habló en su canal de YouTube sobre el tema y defendió que la sentencia "está llena de mentiras".

"Yo puedo entender que una persona pueda mentir en un juicio, pero lo que no podré entender nunca es que tres magistrados de una Audiencia Provincial puedan afirmar tantas cosas sin que esté demostrado", criticó.

"Visto lo visto, da pena cómo está todo", apostilló. "Son ya demasiados palos. Me considero una persona fuerte, pero hay cosas... No se puede luchar contra el poder, es muy difícil. No sé qué palos he tocado para que vayan a por mí".

"Mariló Montero es solo un pretexto", considero Diego Arrabal. "Me condenan a 10 meses y, encima, no puedo trabajar. Señoría, ¿usted viene y me alimenta o cómo? ¿Usted va a pagar la hipoteca mía?".

Gustavo González

Del mismo modo, Gustavo González lamenta esta misma parte de la sentencia en la que no podrá trabajar durante diez meses. "Ahora, cuando colguemos, voy a intentar hacer unas fotos antes de que me inhabiliten y me quede sin trabajo", declara a La Vanguardia, medio con el que ha hablado tras su condena.

"Me hace daño leer la sentencia, te lo juro, porque no doy crédito. No dice que fuimos los autores de las fotos y nos cae la condena más dura que haya existido en esta profesión: diez meses sin poder trabajar", destaca el excolaborador de Sálvame. "Esta sentencia es un atentado a la libertad de prensa. No tiene pies ni cabeza. Recurriremos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Supremo y al Constitucional. Y si es necesario, a la Justicia europea".

En su conversación con el citado portal declara también que no entiende la condena, pues intuye los motivos que hay detrás pero no quiere creerlos. Aun así, quiere seguir confiando en la Justicia.

Además, reflexiona sobre la condena de diez meses de prisión que, aunque podrían no entrar en la cárcel, ya que, dependiendo del caso, los jueces pueden suspender la ejecución cuando la pena es de menos de dos años.

Aun así, lo cierto es que es una marca en su expediente puede traerle problemas a futuro, pues otro futuro delito le haría entrar directamente en prisión. De hecho, Gustavo González está siendo investigado en la llamada 'Operación Deluxe' (rebautizada como 'Operación Luna'), el caso de un policía jubilado que supuestamente filtraba información de famosos.