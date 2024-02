Ana Peleteiro habla de su madre biológica y de su proceso de adopción: "Supo reconocer que no estaba preparada para criarme"

La deportista española Ana Peleteiro dio a luz a su primera hija hace poco más de un año y, desde entonces, ha aprendido a compaginar su vida como madre y como deportista de élite. La atleta ha concedido una entrevista a Vogue y ha hablado de cómo fue su proceso de adopción después de que su madre biológica la abandonara al nacer.

Desde que nació su hija, ha decidido dedicar más tiempo a su salud mental y aprender a autogestionarse. "Al fin y al cabo, como mi madre me abandonó nada más nacer, me dejó en el hospital, tengo mucho miedo a que las personas que quiero desaparezcan", explicó a la revista.

Tras hablar de la experiencia que vivió siendo un bebé, ha hecho hincapié en las necesidades que tienen los niños cuando son tan pequeños y la importancia de que cuenten con su madre gestante. Pero ha recalcado que ella está encantada y muy agradecida con su familia.

Ana Peleteiro, como mujer negra, deportista, madre y adoptada, ha reivindicado sus orígenes, aunque al principio no fuese fácil para ella. "Cuando me atacan me dicen: 'Puta negra, vete a tu país'. Esto es algo que me da rabia, porque yo nací en Galicia el 2 de diciembre de 1995".

La deportista ha explicado que su madre "dio a luz en su casa con 18 años" y, después de nacer, la dejó en el hospital. Según ha contado a Vogue, Peleteiro pudo ver hace unos meses "el primer registro hospitalario donde consta parte de la información".

"Lo que sé es que ella fue una mujer muy valiente, que supo reconocer que no estaba preparada para criarme y que, por tanto, necesitaba que alguien me criara por ella", ha confesado la atleta. Tras esto, intervino la Administración, que trató de buscarle una familia.

La primera familia la rechazó por ser negra, pero la segunda familia decidió hacerse cargo de ella. Los padres adoptivos de Ana Peleteiro llevaban cuatro años intentando tener hijos hasta que los llamaron para ofrecerles quedarse con ella.

"Es un tema del que no me importa hablar, porque me siento orgullosa", ha expresado, añadiendo que considera que la adopción es maravillosa al ser una forma de dar una segunda oportunidad a muchos niños que viven situaciones como la que ella misma vivió.