Ana Peleteiro relata su experiencia con la maternidad y el deporte de élite: "Me costó verme otra vez con mi ropa de competir"

Seis meses después de dar a luz a su hija Lúa, Ana Peleteiro volvió a competir en Castellón en junio de 2023. Se pasó fuera de las pistas 15 meses, pero la prueba acabó como siempre: con victoria de la atleta gallega. Además, hace poco más de una semana se clasificó para los Juegos Olímpicos de París y su primera reacción fue llorar de emoción.

La atleta ha pasado una difícil etapa en la que ha tenido que compaginar su papel como madre primeriza y su labor profesional con la mirada puesta en la cita olímpica de este verano. Y sobre esta etapa ha hablado en una entrevista para Vogue, donde confiesa lo más duro para ella de la maternidad como deportista de élite.

"El 20 de diciembre de 2022 me estaban abriendo siete capas de abdomen para ver a mi niña por primera vez. Hoy, gracias al trabajo específico que he realizado junto a la preparadora Cristina Díaz, tengo esa zona incluso más fuerte que antes de ser madre", arranca la gallega.

Sin embargo, asegura que su vuelta al deporte no fue fácil: "La verdad es que me costó mucho volver a verme otra vez con mi ropa de competición. Me tuve que decir a mí misma: 'Si a alguien le molesta que salga con un michelín en una foto, que se enfrenten ellos a nueve meses de embarazo y una cirugía mayor'".

Su vida entrado ahora en una nueva fase en la que siente que está lista para despegarse de su hija. "Lúa está ya algo más mayor, ya me apetece más que se quede con sus abuelos y con sus primos. Ya noto que estoy preparada para separarme de ella durante algunas semanas y focalizarme en mí como deportista", ha afirmado, aunque también considera que necesita a la pequeña cerca porque le "da la vida".

Aunque ha sido difícil, Peleteiro está aprendiendo mucho con esta experiencia: "Ha sido un año, sobre todo, de descubrirme como mujer y como persona. He tenido que desenterrar a la Ana más trabajadora y más persistente, a la Ana que aunque se levante cansada tras una noche sin pegar ojo, tiene que ir a entrenar".

La atleta reconoce que "la maternidad hace que, a veces, todo sea una odisea" y se ha dado cuenta que acciones tan simples del día a día como "ir a tirar la basura requería de una logística de la leche": "Pon a la niña en el carro, ponle el abrigo, coge la basura… cuando te quieres dar cuenta, llevas una hora intentando salir de casa".

"No podía ir a ningún sitio sin mi hija, sobre todo al principio, porque además estaba dando el pecho. Me separaba de ella diez minutos y parecía que los senos me iban a explotar. Eso fue lo que más me chocó", añade la deportista.

En París tiene la oportunidad de volver a hacer historia y ella tiene claro lo que ocurrirá: "Medalla. No hay otra cosa... Estoy trabajando todos los días para conseguirlo. La verdad es que me encuentro muy bien. Estoy haciendo cosas que no había hecho nunca antes. Y mi entrenador, Iván Pedroso, está muy orgulloso. Confío plenamente en él".

Por último, Ana Peleteiro se acuerda de todas las críticas que ha recibido en todo este tiempo. "Hay quienes piensan que por haber sido madre, mi éxito en la pista es cosa del pasado", ha señalado.