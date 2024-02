Puigdemont, ironiza tras la decisión del Supremo: "Creo que ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá"

Carles Puigdemont prefiere tirar de ironía cada vez que puede, y lo ha hecho de nuevo este jueves después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa penal contra él por terrorismo en el caso relativo a Tsunami Democrátic. "El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 € , me imputan por terrorista. Creo que ya sólo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá. El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación", escribió en redes sociales.

Las reacciones fueron rápidas desde Bruselas. El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, vio con buenos ojos la decisión tomada por el Supremo. "El Gobierno debe respetarla, permitir a los jueces hacer su trabajo y dejar de atacar los pilares de la democracia para proteger a un investigado por terrorismo", sostuvo, y aseguró que informará de los hechos al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que es quien mantiene el diálogo abierto con Moncloa sobre la ley de amnistía.

Más información en breve.