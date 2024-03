Estados Unidos se asoma al 'supermartes': la última batalla de Nikki Haley por ganar el hueco de Trump entre los republicanos

Pese al ruido y hasta la furia, la carrera hacia la Casa Blanca, la de la batalla entre demócratas y republicanos, va como se esperaba. Todo apunta a que dos personas de 81 y 78 años se volverán a ver las caras el 5 de noviembre (como ya pasó en 2016). Uno de los dos será presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿O todavía lo puede impedir Nikki Haley? Si lo hace será este próximo martes.

De momento, Donald Trump (el de 78) está arrasando y tiene la nominación republicana a su alcance (pese a las varias causas judiciales que enfrenta). Poco a poco, tras las primarias tempranas, sus rivales se fueron despidiendo y hoy sólo queda una resistente. La ex embajadora de EE UU ante la ONU insiste en lidiar frente a Trump pese a que, de momento no le ha ganado en ningún estado... ni en su casa.

El día en el que más estados votan

Pero llega el 'supermartes'. Es una de las fechas más importantes en el calendario político de EE UU; el día de las primarias presidenciales en el que más estados votan. Lo habitual es que en torno a un tercio de todos los delegados a las convenciones republicanas o demócratas se asignen el 'supermartes'.

Este 5 de marzo votan 15 estados. Son 874 de los 2429 delegados republicanos, el 36%. Para cuando sea ya miércoles, el partido del elefante ya habrá asignado 1.151 delegados (casi definitivo porque para ganar se necesitan 1.215).

Trump, eliminado de las primarias de Illinois Un juzgado del condado de Cook ordenó a la Junta Electoral de Illinois eliminar a Donald Trump de las papeletas electorales de las primarias del Partido Republicano por su papel en el asalto al Capitolio. Las primarias republicanas en Illinois se celebran el próximo 19 de marzo y tras esta decisión judicial el estado se convierte en el tercero en el que sucede algo similar, después de Colorado y Maine.

Este año, votan en el 'supermartes': Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia. También vota un territorio, Samoa Americana.

Alabama otorga 50 delegados; Alaska, 29; Arkansas, 40; California, 169; Colorado, 37; Maine, 20; Massachusetts, 40; Minnesota, 39; Carolina del Norte, 74; Oklahoma, 43; Tennessee, 58; Texas, 161; Utah, 40; Vermont, 17; Virginia 48; y American Samoa, 9.

¿Cambiará el 'supermartes' las cosas?

Pero este supermartes no parece que vaya a cambiar las cosas, salvo improbable cataclismo. La dinámica es otra y es muy clara. Otra cosa sería si Haley hubiera ganado o perdido por poco en Carolina del Sur (el pasado 24 de febrero) y en Míchigan (el 27 de febrero). Pero Trump ganó con claridad y tiene la nominación prácticamente garantizada.

Técnicamente no tiene los delegados necesarios para asegurar la nominación, pero casi. De hecho, son muchos los analistas que creen que Haley se tendría que haber retirado en ese momento; especialmente tras perder en su estado, Carolina del Sur, donde nació y donde fue gobernadora. Pero no lo ha hecho.

Lo de la inmunidad se verá en abril

El Tribunal Supremo de EE UU se pronunciará a finales de abril sobre si Trump gozaba de inmunidad presidencial en el marco del caso federal en su contra por intentar revertir los resultados electorales de 2020. El hecho de que el Supremo haya decidido aceptar y debatir sobre el caso era el mejor escenario posible para el expresidente, independientemente de lo que acaben decidiendo los magistrados, ya que cumple con su objetivo de dilatar al máximo el proceso penal en su contra. Cualquier veredicto sobre la supuesta subversión de Trump del voto de 2020 no llegará antes del verano.

No obstante, como recuerda Maggie Astor en The New York Times, "hay al menos oportunidades teóricas para que Haley pueda recrear la coalición que le dio más del 40% en Nuevo Hampshire". Es así porque la mayoría de los estados que votarán en el 'supermartes' permiten a votantes no afiliados a partidos a participar en las primarias.

Para poder ser nombrado matemáticamente candidato republicano a la Casa Blanca, el vencedor debe sumar 1.215 delegados. De momento, Trump ha conseguido 119 por los 22 de Haley, que no es mal botín sabiendo que no ha ganado ninguno de los combates.

Pero en realidad es como si nada hubiera pasado porque en el supermartes, ya hemos visto, se eligen 874 delegados. Si los suma Trump se habrá acabado la pugna y el expresidente podrá acudir a la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, del 15 al 18 de julio, para ser investido.

Y si no, siempre estarán las primarias del 12 de marzo, en Georgia, Hawai, Mississippi y Washington, o las del 19 de marzo en Arizona, Florida (con 125 delegados), Illinois, Kansas y Ohio.