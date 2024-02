Bradley Cooper admite que le costó sentirse conectado con su hija cuando nació

En marzo de 2017 llegaba al mundo Lea, la hija de Bradley Cooper e Irina Shayk. Sin embargo, no fue hasta un tiempo más tarde que el actor y director se sintió verdaderamente conectado a la pequeña, tal y como acaba de admitir en una reciente entrevista.

El cineasta de 49 años ha concedido una entrevista al pódcast Armchair Expert que conduce el intérprete y humorista Dax Shepard y en él ha hablado de su crecimiento personal desde que es padre de la menor de seis años, afirmando que no llegaba a comprender cómo algunos de sus compañeros de profesión decían frases como "Daría mi vida sin dudarlo por mi hijo".

"Los primeros ocho meses, ni siquiera sé si de verdad quería a mi hija", ha rememorado Cooper sobre sus sentimientos. "Es como una droga. Es genial. Estaba viendo cómo esa cosa se iba transformando", ha puntualizado, así como que esa fue solo su "experiencia" como padre.

"Estaba fascinado por todo eso. Me encantaba cuidarla. ¿Pero morir si alguien entrase en mi casa con un arma?", ha dicho el responsable y protagonista de Maestro o Ha nacido una estrella, admitiendo que este sentimiento se alargó únicamente durante los primeros meses de vida de la pequeña.

"Y luego, de repente, ya no hay ninguna duda", ha continuado Cooper, así como ha confesado que desde ese mismo instante se ha esforzado por ser mejor persona y así "hacerle el menor daño posible" que pueda hacerle a su hija. "No estoy seguro de seguir vivo si no fuera padre", ha dicho, así como ha intentado explicar esa emoción a través de una metáfora marítima.

El intérprete nominado al Oscar considera que solo necesitaba que alguien le dijera que iban a "echar la enorme ancla". "Y yo me decía: '¿Por qué? ¡Si estamos acelerando! Acabo de conseguir una mejora en el barco y sé de dónde viene el viento", ha explicado, en referencia a la buena época laboral que vivía entonces.

"Y entonces me decían que no, que se avecinaba un tsunami y necesitaba un ancla [en su vida] y que la iban a echar. 'Porque esto va a marcar todo lo que hagas de ahora en adelante. Tu ADN te dirá que hay algo más importante que tú", ha finalizado.

Desde que se separasen, Cooper y Shayk mantienen una relación muy amistosa de copaternidad, quedando siempre que pueden, a pesar de que ambos han encontrado de nuevo el amor. En el caso del cineasta, con la también modelo Gigi Hadid, de 28 años.