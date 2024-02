Antes de Lady Gaga, Bradley Cooper pensó en esta otra estrella del pop para protagonizar 'Ha nacido una estrella'

En los últimos años Bradley Cooper se ha revelado como un director muy ambicioso, cuyo esfuerzo y talento están en sintonía con la Academia de Hollywood lo suficiente como para impulsarlo en las carreras de premios. Así pasa que Maestro, siendo solo su segunda película como director, opta a siete nominaciones incluyendo la de Mejor actor para Cooper y Mejor actriz para Carey Mulligan. Maestro se centra en la vida del compositor Leonard Bernstein, y aunque a Cooper se le ha escapado la nominación a Mejor dirección es otra prueba de la fulgurante carrera que el intérprete de Resacón en Las Vegas está teniendo tras las cámaras.

Antes de Maestro Cooper debutó en este cargo con Ha nacido una estrella: nuevo remake del clásico que llegó a sus manos a través de Clint Eastwood. Entonces Cooper, que se reservó el papel protagonista, tuvo libertad para elegir a quién sería su pareja, y quiso de inmediato que fuera una cantante pop consagrada. Como sabemos esta fue finalmente Lady Gaga, propulsando su posterior carrera como actriz (ahí estuvo luego La casa Gucci) para a su vez conseguir nominación al Oscar y llegar a ganar el premio por componer Shallow, Mejor canción original.

Pero antes de Gaga, ¿en quién había pensado Cooper? El actor y director lo ha desvelado en el Festival de Cine de Santa Bárbara, donde acudió a recoger un premio por su interpretación en Maestro. Ahí ha desvelado, según IndieWire, que su primera opción fue nada menos que Adele. “Pensé en Adele durante un tiempo”, aseguró. La idea que entonces iba madurando para el guion es que el protagonista masculino, un músico de rock de capa caída, conocía en Gran Bretaña a una joven desconocida de voz deslumbrante. “Era como, su carrera no está yendo bien. Se va al extranjero, y entonces conoce a una mujer. Pero eso nunca llegó a cuajar”, resumió Cooper, sin dar más detalles de si llegó a reunirse con Adele.

La intérprete de Rolling in the Deep no ha albergado nunca deseos de debutar como actriz, que sepamos. Más allá de sus videoclips, la única vez que se ha puesto delante de las cámaras fue en 2009, para hacer un cameo en la serie Ugly Betty. Por otra parte, además de Adele Cooper ya dijo en el pasado qué otra candidata barajó para protagonizar Ha nacido una estrella. Con ella sí llegó a reunirse y a discutir de la historia, pero algo salió mal. “Ella era increíble: Seguimos por ese camino y no funcionó. Recuerdo que estaba muy nervioso. Tuve una tos extraña mientras se lo estaba proponiendo”.

Cooper se refería a Beyoncé. Si esta o Adele hubieran protagonizado Ha nacido una estrella, sin duda la película habría sido muy distinta.

