Bradley Cooper es de la escuela de Christopher Nolan: tampoco permite sillas en sus rodajes

Solo ha dirigido dos películas, pero se ha esforzado tanto que de pronto parece un cineasta básico de Hollywood. Bradley Cooper debutó a la dirección con Ha nacido una estrella, que fue muy bien recibida e inyectó de paso credibilidad a la faceta de Lady Gaga como actriz, y este año ha estrenado Maestro. Una producción de Netflix centrada en la vida del mítico compositor Leonard Bernstein, que antes de Cooper contemplaron dirigir Steven Spielberg y Martin Scorsese. Pero el protagonista de Resacón en Las Vegas se acabó haciendo cargo. Y además la produjo, la coescribió y la protagonizó como el susodicho Bernstein.

Maestro ya está nominada al Globo de Oro y es muy posible que tenga una provechosa carrera al Oscar, con lo que Variety ha elegido a Cooper para engrosar uno de sus Directors on Directors. Le han emparejado con Spike Lee, y Cooper ha podido explayarse en cuanto a su preparación como director y sus costumbres en el set. “Me pasé 20 años actuando en películas. Tuve la suerte de que los directores reconocieran que no pienso como un actor, que pienso en la historia en su conjunto. Fueron lo bastante generosos como para permitirme acompañarles en su viaje. Mantuve este papel durante muchos años, pero en realidad fui una especie de mariscal de campo, conociendo las obras”, recuerda.

“Era un cineasta, pero desde la posición de un actor. Con Maestro ejecuté exactamente mi visión. Y eso fue el resultado de tener tanto tiempo para pensar y escribir y prepararme para actuar en esta película”. Por otro lado, Cooper ha hablado del clima que prefiere en el set, y parece que en este sentido comparte filosofía con Christopher Nolan: no debe haber sillas durante los rodajes. Los actores no deben sentarse nunca. “Para mí fue una transición natural, una vez que me atreví a escribir y dirigir una película. Y cuando dirijo no hay sillas. Siempre he odiado las sillas en los platós; tu energía decae en cuanto te sientas en una silla”, asegura.

Maestro está actualmente en cines, pero estará disponible en el catálogo de Netflix este 20 de diciembre.

