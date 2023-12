Bradley Cooper aún guarda la carta en la que un director mítico le rechazaba para su película

De secundario en Sexo en Nueva York a Resacón en Las Vegas y las comedias románticas, y de ahí a colgarse la medalla de auteur gracias a Ha nacido una estrella y, ahora, Maestro. La carrera de Bradley Cooper ha experimentado un ascenso meteórico durante los últimos años... y eso hace especialmente oportuno recordar que él, como todo el mundo, también empezó por alguna parte.

Durante una charla entre directores para The Hollywood Reporter (vía IndieWire), Cooper ha declarado que no solo fue rechazado en su carrera por uno de los directores más míticos de Hollywood, sino que también guarda la carta en la que este le daba calabazas. Y lo hace, además, por una razón muy especial.

"Veo algo especial en ti"

Además de Bradley Cooper, en la mesa redonda también participaban Greta Gerwig, Ava DuVernay, Todd Haynes, Blitz Bazawule... Y Michael Mann, justo el director que rechazó a Cooper cuando este quiso participar en una de sus películas.

El filme en cuestión era Enemigos públicos (2009), un thriller sobre el mítico atracador de bancos John Dillinger que llegó finalmente a las pantallas con Johnny Depp y Christian Bale como protagonistas. Aunque no especificó a cuál de los dos roles aspiraba, Cooper sí explicó por qué guarda esta película en su recuerdo.

"He sido un actor durante muchos años. Aún sigo siendo un actor. Y una cosa que aprendí de [Michael Mann] fue esta", comienza su relato. "Hace años, me grabé en vídeo para una audición para Enemigos públicos y no conseguí el papel. Y [Mann] me escribió una carta".

Tratándose del autor de Heat, Corrupción en Miami (película y serie) y El dilema, entre otros clásicos, recibir una carta de Michael Mann siendo un actor en ciernes ya era suficiente motivo de celebración. Pero, añade Cooper, lo importante fue el contenido de esa misiva.

"Recibí una carta de Michael diciendo 'Gracias por haber hecho la audición: veo algo especial en ti", explica el actor y director. Y añade: "La guardé en mi estantería durante muchísimos años".

Ese mensaje de Michael Mann, añade Bradley Cooper, le ha inspirado a la hora de encarar el proceso de casting de sus propias películas. Desde entonces, asegura, siempre escribe notas para todos los intérpretes que se presentan a sus audiciones, confiando en que estas provoquen un impacto similar.

"Nunca sabes el efecto que puedes tener en la gente", explica. Y, dirigiéndose a Mann, continúa: "Siempre escribo a todo el mundo que hace audiciones. Y eso lo aprendí de ti".

