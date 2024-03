Sôber: "El rock no está muerto, es solo que no se ve"

Los Sôber están en plena forma. Es decir, más retorcidos que nunca.

Este mes de marzo, la icónica banda madrileña liderada por Carlos Escobedo ha sacado a a la luz Retorcidos, un álbum que es una vuelta de tuerca a uno de sus primeros trabajos, pero también un proyecto fresco y nuevo.

Hace ya treinta años, la banda formada por Carlos y Jorge Escobedo, Manu Reyes y Antonio Bernardini (aunque estos últimos se integrarían más tarde) grababa Torcidos, su primer trabajo.

Según cuentan, este proyecto salió, nunca mejor dicho, algo torcido, pues un productor cogió todas las pelas puestas por la enérgica banda, se las gastó en algo que no fue precisamente lo acordado y les entregó un producto que más que a álbum de estudio, sonaba a maqueta cervecera.

A modo de celebración de su larga trayectoria, estos músicos han decidido pegarle una vuelta a ese sonido maquetero y regrabarlo íntegramente hasta sacar a la luz Retorcidos, un álbum que mantiene la esencia de aquellos días, pero viene grabado con las nuevas tecnologías que la industria musical ha puesto a su disposición.

Y es que los Sôber no son ningunos novatos, pero tienen la misma energía que los primerizos. Autores del gran éxito de ventas Paradÿsso, quizá uno de los álbumes más icónicos del heavy metal (y cuyos 20 años celebraron con una serie de conciertos junto a una orquesta sinfónica), los miembros de la banda aseguran tener la vista al frente y estar preparados para la gira de su treinta aniversario, un recorrido por recintos de toda España en el que esperan ofrecer casi tres horas de directo.

Sobre su pasado, presente y futuro, han charlado con 20minutos:

Han regrabado Torcidos, uno de sus álbumes más míticos, y lo han convertido en Retorcidos. ¿A qué se debe?

Carlos Escobedo: Se debe a que cuando se grabó ese disco y por causas ajenas a la banda, no se le pudo dar el enfoque y empaque que queríamos. Con el paso de los años, nos hemos dado cuenta de que había grandes temas, además de la impronta e inocencia de los inicios, y queríamos coger toda esa esencia y volver a grabarla con el sonido que tenemos los Sôber ahora. Qué mejor forma de celebrar nuestro treinta aniversario que sacando de nuevo nuestro primer disco, pero sonando como realmente queríamos que lo hiciese.

En cuanto a sonar como realmente querían, ¿se refieren a que el original estaba mal grabado o masterizado? CE: Eso es. Cuando lo grabamos, sufrimos una pequeña estafa editorial. Se juntaron tres personas, nos sacaron 1.600.000 pesetas de la época y nos grabaron en un fin de semana en un sitio cutre. Al final, Torcidos no es un disco, sino una maqueta. En aquel momento, con toda nuestra ilusión y nuestros 19 años, tiramos para delante, pero realmente no es el sonido que queríamos plasmar. En nuestra cabeza, teníamos un sonido, por ejemplo, como el de Pearl Jam, sin embargo, aquello sonaba muy cutre (risas) y nos dimos cuenta de que habían abusado de la inocencia del grupo. Pero bueno, le dimos la vuelta y, con toda esa inocencia y fuerza, generamos nuestro propio sello, Sôber Records, lo editamos nosotros y empezamos a tirar para adelante. De esa manera, conseguimos darle la vuelta a la tortilla. También creo que valía la pena rescatarlo ahora y regrabarlo con el sonido que se merece, dándole una vuelta también a las melodías, los riffs de guitarra y las baterías.



¿Perderá Torcidos su esencia al abandonar ese sonido maquetero que menciona? CE: Bueno, Torcidos seguirá ahí (risas). No se va a perder, no vamos a quitar el primero. De alguna manera, la gente va a ver cuál es la esencia, el punto de partida, hasta llegar al resultado de su evolución. También es cierto que mucha gente no conoce Torcidos; es un disco que tiene muchos años y salió bajo el nombre de Sôber Stoned, y mucha gente cree que no es nuestro y no lo ha oído. Había que intentar también hacer un disco que sonara actual y nuevo.

Sôber durante la entrevista Sergio García Carrasco

Han hecho bandas sonoras para películas y series, desde Los hombres de Paco hasta Casa de brujas, pero ahora se estrenan también con la creación de una para un videojuego en el proyecto Oxide Room 208. ¿Cómo ha sido esto?CE: Hay que matizar que en FIFA 2005 sonamos y que en Single Star hay una canción nuestra (risas), pero sí es cierto que nunca nos habíamos implicado tan directamente con los creadores del videojuego. Hemos generado una canción que además de ser la banda sonora, tiene muchísimo que ver con el contenido y la historia que se narra en el juego. El programador nos contaba que curraba con la canción en bucle y le daba alas a la hora de trabajar. Tener la canción antes de acabar el videojuego está siendo también una inspiración para él, todo está fluyendo hasta el punto de haber grabado un videoclip y yo, incluso, ser uno de los personajes que puedes elegir. Voy a estar con el bajo matando bichos (risas).

Por seguir con este repaso a sus greatest hits más recientes: hace un par de años, hicieron una gira junto a una orquesta sinfónica en la que tocaban su disco Paradÿsso, que cumplía también dos decadas. ¿Placer o necesidad?CE: Placer, placer absoluto. Ya en ese disco, había canciones en las que salían cuartetos de cuerda y sonidos épicos, e hicimos una pequeña prueba orquestando una canción y cogía una grandiosidad que casi parecía la banda sonora de una peli. Entonces, pensando en referentes como Metallica, Deep Purple o Scorpions, quienes ya lo habían hecho, nos atrevimos a hacerlo hasta grabar un disco, hacer un concierto y programar después una gira. No sabíamos cómo iba a ir, pero fue una experiencia muy gratificante.

Graban de nuevo viejos discos, como Torcidos, y le dan vueltas orquestales a álbumes míticos y de hace muchos años, como Paradÿsso. ¿Sienten nostalgia? ¿Echan de menos los viejos tiempos?Jorge Escobedo: Bueno, los viejos tiempos siempre están ahí. Hace poco, estuvimos revisando una grabación antigua y se nos ponía la piel de gallina viendo lo rápido que pasa el tiempo. A veces a favor, otras en contra, pero creo que lo primero en este caso. A nivel profesional, el paso del tiempo te permite tener una retrospectiva y poder revisar las viejas canciones hasta el punto de transformarlas en el legado de Sôber.

Pero se habla demasiado del legado y los homenajes. JE: Yo creo que es necesario. Creo que las bandas deben parar un poquito, mirar hacia atrás y ver hasta dónde han llegado; es bonito y creo que al público también le gusta mirar. Hay mucho público de antaño, pero hay personas que se están acercando por primera vez a nuestra comunidad y es justo y necesario que conozcan esas canciones. Si podemos mostrarles cómo fueron y, además, enseñarles cómo se hacen las cosas a día de hoy, creo que es maravilloso.

Volviendo a Torcidos, ¿sienten que es un disco que ha envejecido bien? A nivel letras, por ejemplo. CE: Cuando estás maquetando no piensas eso; cuando estás maquetando, piensas en si te funciona, te mueve o te da ritmo. Hay algunas cositas que se han cambiado de las letras para hacerlas más trabajadas o elaboradas, al igual que se han cambiado algunos riffs. Realmente, es lo que te decía: Torcidos era la maqueta y ahora hemos hecho toda la producción para llegar al disco. Ahora sí que es un disco más homogéneo, con su intro y su todo.

Y de aquellos años a estos, ¿cómo ven que ha cambiado la música? A nivel industria, recursos y grabación, me refiero. CE: Ha cambiado totalmente (risas). Nosotros venimos de cuando no había Internet. Cuando empezamos, teníamos que pegar nosotros mismos lo pósters de los conciertos, que buscarnos los locales de ensayo y que hacer absolutamente todo. No existían los videoclips ni la imagen, teníamos que currarnos nosotros unas fotos para que salieran lo mejor posible; ahora, las redes sociales te dan otra amplitud. Sí es cierto que nosotros vivimos una época de ebullición de lo que era la música. Ahora se lleva mucho que vas a un bar y preguntas qué tributo hay. Entonces no era así, entonces había bandas nuevas con canciones propias y había tal ebullición que sabías que todos los viernes había grupos tocando. Ahora, entras en un bar, ves una banda tocando e igual la cerveza te la tomas en otro lado. Yo creo que ese es el cambio principal, el de la música efervescente. Ahora hay mucha más difusión de la música, pero todo es más complicado. Todos los grupos tienen tres proyectos de tributos para poder ganarse la vida.

​JE: Yo creo que si tuviésemos que hablar de cosas que han cambiado, lo que menos ha cambiado es el grupo. Evidentemente evolucionas, experimentas y te aprovechas de todas las cosas técnicas que van sucediendo, pero la manera de ensayar, componer y trabajar no varía tanto.

¿En qué piensa una banda con treinta años de historia cuando mira al futuro? Antonio Bernardini: Ahora estamos muy focalizados en lo que tenemos. En Sôber nunca hemos tenido un rollo muy de mirar al futuro lejanísimo, sino al futuro inmediato. Creo que la gira del 30 aniversario es una gira muy seria en la que debemos estar todos con una predisposición perfecta. Vamos a tener un equipo muy bueno, con unos audiovisuales nuevos y unos conciertos que van a rozar casi las tres horas, y creo que estamos focalizados en eso. ¿Qué haremos en un futuro? Pues terminar la gira (risas).

​JE: Este disco, además, es como un disco nuevo. Yo tengo Torcidos muy interiorizado y escucho Retorcidos y lo entiendo como un disco nuevo. Creo que mucha gente se lo va a tomar así. Han pasado 30 años y puede que recuerdes la melodía y las letras, pero toda la emoción que sientes al escucharlo es nuevo.

¿La gente está muy retorcida hoy en día? CE: Joder, más que nunca (risas). España es el mayor consumidor de benzodiacepinas, o sea que estamos muy mal de la cabeza. Lo que se ha querido buscar con la portada es ese personaje de alguien retorcido. En el interior de la caja con el disco físico, hay varias láminas en las que se representan todos los miedos, todas las angustias. Es un poco los que nos pasa a todos, tenemos ese caparazón cuando nos preguntan qué tal estamos de decir que muy bien, pero por dentro tenemos miles de angustias, inseguridades y miedos.

Foto de 'Retorcidos', el nuevo trabajo de Sôber Sergio García Carrasco

Entonces, ¿este disco empeora la situación o nos ayuda a superarla?CE: Yo creo que ayuda. Como terapia, hay canciones que tienen estribillos esperanzadores. Es sacar la mierda, meterla en una bolsa, cerrarla y apartarla. De alguna manera, es un disco para que la gente comparta sus miedos, pues parece que cuando compartes tus miserias te sientes mejor. Cuando sabes que hay más gente como tú, sientes que no estás tan mal.

Obviamente el rock no está muerto porque aquí estoy entrevistándolos, sin embargo, ¿se hace mayor y no tiene descendencia? CE: Creo que el rock no tiene mucha descendencia. En este grupo somos todos padres y debo decir que en ningún momento de la vida de nuestros hijos les aparece rock ni en TikTok ni en ninguna otra red social. El rock siempre ha sido una forma de contar lo que te pasaba, de encontrar una banda que te ayudara a sentirte representado. Creo que el público ahora está en otro sitio. Es cierto que las entradas de ACDC se agotan en dos horas y nosotros mismos, por ejemplo, hacemos soldout en Las Ventas con más de 3.000 entradas vendidas, pero todo es gente más o menos de nuestra edad.