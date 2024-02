Aragonès afirma que construir el Hard Rock no es decisión del Govern: "No sé si se hará o no"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que construir el complejo turístico Hard Rock que los comuns piden descartar para aprobar los Presupuestos de 2024, no es una decisión del Govern y que no sabe si se hará: "No sé si se hará o no".

Lo ha dicho en una entrevista de este jueves en La 2 y Ràdio 4, en la que ha reiterado que el proyecto "depende fundamentalmente de los inversores privados que participan".

En este sentido, ha recordado que tras su aprobación en el 2014, los últimos 10 años ha habido un procedimiento en que "los privados que lo han estado impulsando y han adquirido también una serie de derechos" que, a su juicio, no se pueden revertir arbitrariamente.

Asimismo, ha recalcado que la construcción del Hard Rock no es el modelo que defiende su Govern para Catalunya: "No es un proyecto que me provoque entusiasmo. Mi modelo es otro. Es el modelo de basar el país más en la reindustrialización".

"Ni una sola piedra"

Preguntado por la oposición de los comuns al proyecto y su veto a los Presupuestos del Govern hasta que no se descarte, ha asegurado que este 2024 no se pondrá "ni una sola piedra" ni se construirá ni un solo metro cuadrado del Hard Rock.

En este sentido, ha insistido en que no puede paralizar el proyecto, pero sí garantizar que no empezará este 2024, y ha pedido a los de Jéssica Albiach no vincular este proyecto a la aprobación de las cuentas.

Compensaciones a empresas

En relación con si deberían pagar compensaciones a las empresas implicadas en caso de descartar el Hard Rock, ha señalado que, si el Parlament decide echar atrás el proyecto, la Generalitat se tendría que enfrentar a "repercusiones importantes", que no ha cifrado.

"Cuando has dado varios pasos, y un privado ha ido adquiriendo unas expectativas de un derecho, pues estas reclamaciones las encontraríamos encima de la mesa", ha recalcado. Aun así, Aragonès ha afirmado que el Govern está realizando "un análisis de riesgos" para defender a la hacienda catalana en caso de llegar a ese punto.