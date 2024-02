El Turronero' desvela si el hijo de Gabriela Guillén se parece a Bertín Osborne: "Es guapísimo"

Gabriela Guillén quiere que el hijo que acaba de tener de, supuestamente, Bertín Osborne tenga relación con el entorno del cantante. Por eso, la joven ya se ha presentado al bebé, que está a punto de cumplir 2 meses de vida, a algunos de los mejores amigos del artista.

Por eso, según revelaba Lecturas hace unos días, la masajista salía de casa con su niño para coger un taxi con el objetivo de encontrarse, en el Hotel Wellington de Madrid, con José Luis López El Turronero.

El empresario, uno de los mejores amigos de Bertín, mantiene una excelente relación con Gabriela, por lo que no es extraño que la masajista haya querido presentarle al bebé. Eso sí, según cuenta la publicación, la joven le pidió que fuera el padrino del niño, algo que, al parecer, él no ha aceptado, por la amistad que le une a Bertín, que, por cierto, aún no conoce al menor.

De lo que sí ha hablado es del bebé. Preguntado por los medios, el empresario, aunque en un primer momento ha pedido que no le pregunten más por Gabriela, sí ha confirmado que ya conoce a su bebé. "Es guapísimo", ha asegurado, sin mojarse a la hora de revelar si le ve parecido a Bertín o no: "Es muy guapo. Yo no sé definir a los niños pequeños, no sé a quién se parecen, pero es guapísimo", ha señalado.

Además, el de Ubrique ha confesado que "no le ha preguntado" si tiene ganas de conocer al niño. "Hombre, somos buenos amigos, pero no preguntarme más por Bertín y Gabriela, me vais a hacer famosos sin quererlo", ha añadido con resignación.