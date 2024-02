Alba Carrillo, sobre su relación con Santi Burgoa: "Me llamó la amante,​ quedé con ella y ahora somos superamigas"

Alba Carrillo siempre ha demostrado que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar, incluso si el tema en cuestión es su pasado amoroso. Por ello, la modelo no ha tenido reparos en contar la curiosa anécdota de cómo descubrió que su ex, Santi Burgoa, le estaba siendo infiel.

La escritora de Lista para la vida, su primer libro, acudió a Superlativas, el pódcast de Carlota Corredera, donde, además de hablar de sus actuales proyectos televisivos y de su pasado en Telecinco, reveló que sabía lo que era ser la amante de una relación.

"He estado en el otro lado, he sido la amante, y no veas cómo se sufre también. Y qué películas te cuentan", declaró, en referencia a las falacias de la persona que es infiel. Entonces, narró cómo supo que no era la única novia que tenía Santi Burgoa, el presentador de Mediaset con el que estuvo de 2019 a 2021.

"Me llamó la amante, que para ella la amante era yo", relató. "Quedé con ella y le dije: 'Tú no me has hecho nada, somos dos damnificadas. ¿Contra ti qué voy a tener?'".

"Pues ahora íntimas, somos superamigas, porque vivimos las dos una situación de una persona que se portó mal", comentó la concursante de Bake Off. "Me ha ayudado mucho estar en el otro lado para entender que ni la mujer ni la amante son el problema, el culpable es el que está con el doble juego".

Según sostuvo, Burgoa le decía a la otra chica que en las revistas publicaban fotos de ambos juntos porque quedaban simplemente como amigos. "Luego pones en común y dices 'madre mía, qué de mentiras por egos que deberían trabajarse'", opinó Alba Carrillo.

El presentador sale, desde octubre de 2022, con Vanesa Romero, actriz de La que se avecina. De hecho, la modelo ha asegurado en alguna ocasión que él le había enviado mensajes cuando ya estaba con la intérprete.