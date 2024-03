Así es la vida de Nia Correia: de ganar 'OT 2020' a presentar las Campanadas y participar en 'Tu cara me suena'

Cuando Nia Correia se subió al escenario de Operación Triunfo por primera vez, los espectadores ya sabían que si no ganaba el concurso musical, al menos estaría entre las finalistas y, en la última gala del formato, se proclamó vencedora.

Durante la competición, Nia conquistó al público, al jurado y a los profesores de la academia por su calidad y su disciplina, lo que le sirvió para no ser nominada en ninguna ocasión. En cuanto a las canciones que interpretó, la canaria impresionó con temas como Say Something, Halo o Run the world.

Su primer sencillo: 'Ocho maravillas'

Asimismo, durante el talent show, Nia lanzó su primer sencillo, Ocho maravillas y, al salir del concurso, su primer EP, Cuídate. Poco después se anunció la participación de la cantante en el concurso Tu cara me suena, de Antena 3, donde quedó subcampeona.

A lo largo del formato de imitaciones, Nia tuvo que ponerse en la piel de artistas de renombre como Rihanna, Beyoncé o Lil Nas X. Para la primera semifinal, se atrevió con la interpretación de Something, de Shirley Bassey; y, en la final, interpretó el mítico I Will Always Love You de Whitney Houston, lo que le sirvió para conseguir el 26% de los votos del público y quedar segunda en la clasificación general, donde solo fue superada por Agoney, que obtuvo el 53% de los votos.

En octubre de 2023, Correia lanzó su álbum PaloSanto, un trabajo que se convirtió en el 13º más vendido en España en su semana de lanzamiento. El 28 de noviembre, la canaria interpretó su tema Caminito de Lamento y Brujería y Operación Triunfo 2023, cuyo plató volvió a visitar para hacer entrega a Naiara del trofeo de ganadora de esta última edición.

Nia Correia como presentadora

Tras haberse proclamado ganadora de Operación Triunfo 2020 y haber llevado por bandera la cultura canaria, Televisión Española decidió confiar en Nia para presentar, junto a Roberto Herrera, las Campanadas del año 2022 desde Canarias. La retransmisión fue seguida por más de 3,5 millones de espectadores.

De la misma manera, junto a Edurne y Carmen Ramírez, la cantante presentó los Premios Dial 2023. Asimismo, en 2023, la cadena pública volvió a confiar en Nia Correia para presentar de nuevo las Campanadas desde las islas.

Nia en el mundo audiovisual

Finalmente, respecto a su contacto con el mundo de la interpretación, Nia protagonizó la serie de Netflix Érase una vez... pero ya no, donde se puso en la piel de Ana y Juana.