Nía Correia debuta con 'PaloSanto', su primer disco, y reivindica que "se puede" ser artista independiente: "La industria me decepcionó"

La cantante Nía Correia lanza este viernes su álbum debut, PaloSanto. Reivindica que "se puede" ser un artista independiente y asegura que así no hay nadie que diga "lo que tienes que hacer", en alusión a su separación de un sello discográfico internacional.

"La industria me decepcionó un poco. Después de OT 2020 es cuando realmente metí la cabeza en la industria musical y yo no sabía cómo iba la movida. Hay muchos intereses que no son solo la música, y yo eso no lo sabía", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

La artista, que resultó vencedora en su edición del programa musical, reconoce que contar con el apoyo de un sello discográfico es "muy guay", aunque matiza que "siempre y cuando te tengan en cuenta", y añade que "no tiene sentido tener a gente por tener".

"El mundo de las discográficas es guay, siempre y cuando te tengan en cuenta, siempre y cuando haya un equipo que confíe en ti. No tiene sentido tener a gente por tener, no tiene ninguna gracia. Entiendo que las cosas van muy rápido, pero hay que tener paciencia con los proyectos", indica.

Una de las ventajas que ha ensalzado Nía Correia de los sellos discográficos es que se cuenta con un apoyo monetario, pero anima a los artistas que no tengan ese apoyo a "tirar para adelante" porque "se puede".

"También hay discográficas pequeñas que se involucran en los proyectos de verdad y eso mola mucho. Yo estoy independiente pero también tengo un equipo detrás que está a tope conmigo. No estoy recorriendo el camino sola porque si no me da algo. Nosotros hacemos publicidad con marcas y ahora con las redes sociales se puede y todo lo que sacamos lo invertimos en vídeos y en el proyecto", confiesa.

En relación con su decisión de abandonar una discográfica, Nía Correia no se arrepiente y celebra que su trabajo se lo "guisa" ella y no tiene a alguien que le "frene" porque otros artistas del mismo sello sacan también proyectos. "Si eres independiente, tú decides y lideras el proyecto. Para mi es lo mejor que puede pasar", asegura, antes de negar que se pierda "visibilidad".

La cantante, que durante la entrevista viste una camiseta con el lema 'Basado en una vida real', explica que su disco también nace de situaciones que le han pasado y revela que es un álbum "familiar" que cuenta con interludios de sus ahijados, de su abuela, de su madre y de su abuelo. "Yo quería volver a mi raíz y por eso el disco es así", subraya.

Nía Correia define PaloSanto como las personas que le hacen ser "hogar" y que le ayudan a estar en "paz" y se emociona porque la acogida con el público está siendo "buena". "Creo que la gente se está dando cuenta que he sido súper honesta con las canciones y con el estilo de música que hago y que me gusta. De ahí nada puede salir mal. Espero que a la gente le guste y que salgan conciertos y que vengan más cositas", ha apuntado. En el disco aparecen colaboraciones con artistas como Antonio Carmona, Nyno Vargas o María Peláe, entre otros.

Por otro lado, reconoce que la financiación ha sido un obstáculo para que ha habido que vencer para que el álbum vea la luz. "Es muchísimo más gratificante porque nadie me ha dicho lo que tengo que hacer, estoy haciendo lo que me da la gana. Ha costado más, pero da más gusto verlo", asegura.

El álbum contiene un total de doce canciones, entre las que destacan Brujería con Antonio Carmona; Me sientas bien con María Peláe; 7 nudos o Caminito de Lamento, que surge por su desencuentro profesional.

"Caminito de Lamento nace porque pasó lo que pasó y yo empecé a juzgarme y pensar realmente que mi estilo de música no se iba a consumir, pensé que nunca iba a sonar en la radio, pero al final me di cuenta de que hay un hueco para lo que soy yo", ha comentado.

Por ello, la artista sentencia que PaloSanto es un "golpe sobre la mesa", que le ha permitido notarse más madura, en relación al EP que lanzó en 2021, Cuídate. "Tengo las cosas más claras. Ahora he ido sin prisa. Antes, como había salido de Operación Triunfo, tenía que sacar algo corriendo", ha recordado.