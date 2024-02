Anouchka, hija de Alain Delon, sobre el actor: "Ya no tiene ganas de seguir con tratamientos, solo quiere que lo dejen morir en paz"

El actor francés Alain Delon asegura que "ya no tiene ganas" de seguir tratamientos médicos y que solo quiere que lo dejen "morir en paz", según ha anunciado su hija Anouchka este miércoles en una entrevista a France Inter.

Estas declaraciones llegan después de que la Policía francesa anunciara este martes la confiscación de 72 armas de fuego y 3.000 cartuchos de munición en casa de Delon, ya que carecía de licencia para tenerlas y le fueron diagnosticadas intenciones suicidas el verano pasado.

Y es que la Justicia gala decidió hace unas semanas poner bajo protección judicial al actor, en plena batalla entre sus tres hijos, "para proteger sus intereses" debido a su delicado estado de salud. Delon sufrió en 2019 un accidente cerebrovascular que le ha limitado la movilidad y en la actualidad padece un linfoma.

Así, en medio de la disputa familiar con su hermanastro Anthony y su hermano Alain-Fabien, con quien mantiene un contencioso sobre la custodia del padre, Anouchka ha asegurado que llevó a su progenitor a Suiza para recibir tratamiento y no para evitar pagar impuestos en Francia, como le reprocha el hijo mayor.

"Me horroriza que me hagan pasar por alguien que no soy, por supuesto que no es verdad", reiteró. "Un infierno" son las palabras con las que Anouchka ha resumido el conflicto al recordar públicamente a sus hermanos que su sufrimiento no significa que tengan que hacerle sufrir a ella y a su padre.