La 'streamer' Gonsabella denuncia la filtración de un vídeo íntimo suyo sin su consentimiento

La creadora de contenido IRL Gonsabella ha denunciado en sus redes sociales que se está violando su intimidad con la difusión de un vídeo íntimo suyo sin su consentimiento.

Según ha expresado a sus seguidores, no se trata de imágenes de carácter sexual, sino que fueron grabadas supuestamente mientras ella estaba en la ducha.

"Escribo este único mensaje para contextualizar el vídeo que se ha filtrado por las redes sociales de forma completamente ilegal. Es un vídeo de 2019 que grabó mi pareja porque estaba sufriendo de TCA y de dismorfia corporal", ha explicado la influencer.

"No he sido yo ni nadie cercano a mí, creemos saber quién ha podido ser, pero ahora mismo está en manos de la policía y abogados, por lo que no quiero ni puedo dar más información", ha añadido también.

Además, ha mandado un mensaje para todos aquellos que están mostrando el vídeo o tienen interés en encontrarlo: "Recordad que compartirlo por cualquier plataforma también es constituyente de delito".

De hecho, esta misma mañana, ha asegurado que está buscando medidas legales para todos los que lo hayan difundido. "Lo que no saben es la denuncia que les va a caer", ha respondido a una seguidora: "Tengo todos los datos y a la tarde derecha a la policía que voy".

"Mi abogada me ha dicho literalmente: 'No me creo que sean tan estúpidos de hacerlo por twitter', verás las risas", ha concluido, con confianza de poder castigar a los que han violado su intimidad.