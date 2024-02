El padre de Taylor Swift, investigado por atacar a un polémico paparazzi australiano

Scott Swift, padre de Taylor Swift, se está enfrentando a una investigación policial en Australia después de haber sido acusado de atacar a un polémico y conocido paparazzi mientras su hija está en el país oceánico debido a su The Eras Tour. Por si fuera poco, el incidente fue captado por las cámaras.

Según han podido saber desde el portal TMZ gracias a la Unidad de Comunicación de la Policía de Nueva Gales del Sur, los agentes fueron informados de un posible asalto este mismo martes por la mañana, hora local, así como un fotógrafo llamado Ben McDonald presentó una denuncia sobre un incidente ocurrido en la orilla norte de Sídney.

Según la información recabada, un hombre de 71 años, que se trataría de Scott Swift, tuvo supuestamente una confrontación física con otro hombre de 51 años (McDonald) en el área de Neutral Bay Wharf. La investigación continúa para esclarecer los hechos, si bien los policías matizan que la presunta víctima no requirió ningún tratamiento médico.

Sin embargo, el propio McDonald consiguió grabar al menos una parte de este altercado. El vídeo ya está en redes sociales y las redes están opinando, dado que a Scott Swift se le ve, aunque aunos tres metros de distancia y de la mano de su hija.

El vídeo encambio muestra a Ben, a quien se puede escuchar, manejando la cámara mientras el padre de la cantante y su equipo de seguridad van despejando el camino a medida que sale del muelle. En un momento dado, uno de los guardaespaldas utiliza un paraguas para tapar la grabación de McDonald y lo que suena a continuación es una especie de pelea.

El vídeo acaba con el cámara posiblemente por el suelo, si bien se escucha una voz repetir "No he sido yo, no he sido yo", aunque no está claro quién lo dice. Un representante de Swift ha declarado: "Dos individuos se estaban abriendo paso de manera agresiva hacia Taylor, agarrando a su personal de seguridad y amenazando con arrojar a uno de los guardaesaldas al agua".

Ben McDonald, según han podido confirmar desde Page Six, ya ha tenido sus más y sus menos con las estrellas. De hecho, a Nicole Kidman la justicia, en enero de 2005 y tras una batalla en los tribunales, le concedió una orden de alejamiento contra él y contra su compañero Jamie Fawcett después de que encontrara un dispositivo de escucha en su casa de Sídney.

El juez ordenó a ambos individuos a que se mantuvieran, al menos, a 20 metros de distancia de la actriz y de su casa después de que la ganadora del Oscar afirmase que le estaban haciendo temer por su seguridad y sentirse prisionera en su propia casa.