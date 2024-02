Para muchos, es un lunes negro, pues es el primero sin OT 2023. Sin embargo, Paul Thin ha intentado suplir esta ausencia con su primer directo en Twitch tras su salida de la Academia. Y, tras varios problemas técnicos, ha logrado unas grandes cifras con sus casi tres horas de retransmisión.

El granadino es un amante de los videojuegos y un consumidor habitual de Twitch, pues se confesó seguidor de streamers como IlloJuan, Ibai Llanos o Rubius. De hecho, él mismo tiene su propio canal, que lleva ocho meses inactivo, aunque esto no ha impedido que, durante su estancia en el talent, acumulase más de 54.000 seguidores.

Pero ahora son más de 70.000, pues este lunes regresó con su primer directo tras salir de la Academia, una retransmisión que anunció el domingo y que está disponible para ver en diferido.

Fue a las 18.30 de este lunes cuando arrancó la emisión, con un comienzo que adelantaba que sería una tarde llena de fallos técnicos, pues empezó con la imagen achatada por los lados, lo cual le hacía parecer más alto y delgado. "Ahora soy Paul Thiner", bromeó, en referencia a que "thin" significa delgado -su segundo apellido-.

Lo consiguió arreglar, pero su cámara se cortó en varias ocasiones por problemas de batería -aunque estaba conectada-, algo que "ya le pasaba antes". Sin embargo, se lo tomó con humor mientras lo intentaba arreglar.

Un estreno de grandes cifras

Pero estos fallos no fueron un impedimento para que el directo fuera un éxito, pues solo en la primera hora consiguió más de mil suscriptores y, nada más comenzar, a pesar de que la imagen tuviera errores, rápidamente alcanzó más de 16.000 visualizaciones simultáneas.

De hecho, con estos viewers, superó a TheGrefg (más de 1.600), Vegetta (más de 4.7000), Rubius (más de 12.000) y DjMaRiiO (más de 8.400), entre otros. A quien le fue imposible adelantar fue a Ibai, que en ese momento tenía a 57.800 personas viéndole.

Al mismo tiempo, #PaulThinEnTwitch se convirtió en el primer trending topic y, aunque después bajó hasta la tercera posición, el hashtag terminó acumulando más de 12.000 tuits.

Tiempo después, estas cifras cambiaron, pues Rubius alcanzó los 21.000, mientras que Paul se mantuvo en las primeras horas entre los 15.000 y 12.000 usuarios, y bajó hasta los 9.000 al acercarse a las tres horas de emisión.

De Ibai Llanos a su opinión sobre 'Zorra'

Completamente abrumado, pues no podía leer todos los comentarios que le llegaban, intentó charlar con las decenas de miles de usuarios que le estaban viendo. Reaccionó a sus memes, enseñó los regalos que le dieron en la firma de discos de Barcelona y respondió a alguna que otra pregunta.

Se confesó fan de series como The Office, Community, Arcane, Glee, películas como Los juegos del hambre, musicales como El Gran Showman, Tick, Tick... Boom!, cómics como Los Vengadores y videojuegos como The Last of Us, aunque también habló de GTA, Red Dead Redemption y confesó que, para él, Minecraft fue importante para iniciarse en los videojuegos.

"Ni confirmo ni desmiento", fue lo que dijo ante la pregunta de si iría a la presentación de La Velada 4, evento de Ibai Llanos al que confesó que le encantaría ir como artista invitado. "Yo con Ibai como si es comer macarrones, ya lo sabe". Y también dejó la puerta abierta a participar en la Kings League: "Piqué, tengo los DM abiertos. Hablemos".

También le preguntaron sobre Zorra, de Nebulossa, y dijo que le gustaba: "La pusieron en la fiesta después de la final y vino Masi a decirme que era la canción de Eurovisión (...) Estaba la música a tope, me paré a hacer escucha activa y la verdad es que me gusta, está bastante guay".

Su futuro profesional

Paul Thin se sinceró sobre su futuro, tanto profesional como personal, y aseguró que estaba pensando en dejar paralizada su carrera de Comunicación Audiovisual para centrarse en la música: "Quizá la deje en stand by". Aun así, demostró que tiene muchas inquietudes, pues tenía ideas incluso para el guion de un videojuego.

Según sostuvo, tenía pensado hacer uno o dos directos a la semana, pues le iba a ser difícil hacerlo tan a menudo porque actualmente está viajando mucho entre Madrid, Barcelona y su Granada natal.

También habló de su single, Dónde, pero confesó que aún no sabe cuándo se lanzará. "Ahora mismo tengo en la cabeza el videoclip de Dónde todo el rato", reveló. "Me encantaría componer con Suzete, Kombolewa me encanta", confesó, en referencia al single de la primera expulsada de OT 2023.

El granadino se pronunció sobre las tres canciones que lanzó antes del programa, Lola, La camarera y Brisa, y agradeció todo el apoyo que le habían dado. "Quiero daros las gracias por haber metido las tres canciones en listas... Guau", comentó, pues las tres se colaron en el top 50 virales de Spotify España.

"Me alegro tanto de que os gusten que espero no solo mantenerlo, sino aumentar el nivel con lo que vaya llegando. Quiero seguir dándoos música que os llene a nivel personal", prometió.

Aun así, sobre la posibilidad de hacer un remix de Lola, su tema más exitoso (má de 1,8 millones de escuchas en Spotify), aseguró que no lo tiene pensado porque quiere "ir hacia delante".

"Estaría guay hacer remix, pero creo que estaría mejor no quedarme en Lola, sino ir a algo más. Al final, lo más importante es seguir creciendo como artista", opinó.

Casi tres horas después de comenzar, Paul Thin cerró el directo visiblemente cansado y aún aturullado por no haber terminado de aterrizar en la realidad. De hecho, estaba resfriado, fenómeno que cree que se debe al bajón que da salir de estar encerrado en la Academia.

Pero no quiso marcharse del todo sin dar las gracias, en Twitter, a los que se pasaron por el directo y pedir disculpas por "cerrar así de sopetón", pero era porque se "estaba encontrando regular".