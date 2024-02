Paul Thin habla de su siguiente sueño tras quedar segundo en 'OT 2023': "Ir a 'La Velada' como cantante invitado sería increíble"

Paul Thin es uno de los grandes triunfadores de la última edición de Operación Triunfo. Ha conseguido clasificarse en segunda posición y todo el jurado le ha augurado un gran futuro en la música actual, sobre todo, en el género urbano.

Por eso, se posiciona como uno de los candidatos a llenar grandes conciertos y participar en eventos tan importantes como La Velada de Ibai Llanos, conocida por traer a talentos emergentes a su escenario.

En las últimas tres ediciones, el streamer vasco ha contado con artistas como Quevedo o Milo J, a los que conocía antes de que publicasen su exitosa sesión con Bizarrap.

No es secreto que Paul también es un fan del productor argentino, y tras interpretar tres canciones suyas en OT 2023, asegura que "sería un sueño" poder subir al ring de La Velada a cantar.

"Antes de todo esto yo venía del mundo de internet y siempre he sido muy fan", ha comentado ante la prensa tras la final del pasado lunes: "Tengo claro que no quiero perder ser fan de las cosas que me gustan".

"Yo recuerdo ir de público y pagar una entrada para ver La Velada II", ha revelado. Por eso, "sería una cosa tan grande, tan increíble" recibir la oportunidad de cambiar de asiento en el evento de Ibai Llanos.

El streamer ha mostrado mucho apoyo a Paul durante el concurso, así como IlloJuan y muchos más creadores de Twitch en España que han hecho campaña por salvar a Paul. Ahora, les toca seguir su carrera y ayudarle a que siga creciendo.