Indignación en las redes por una chirigota de los carnavales de Cádiz sobre el incendio de un edificio de Valencia

Una chirigota de los carnavales de Cádiz llamada Intocables ha levantado indignación en las redes sociales por un cuplé en el que se hace alusión al incendio el pasado jueves de un edificio en el barrio de Campanar de Valencia, que ha dejado diez personas muertas.

"Últimamente no sé lo que pasa, que en los Carnavales los repertorios no tienen gracia. Hay ofendidos por cualquier pamplina, si reírnos de todo es la mejor de las medicinas. Se dicen cosas que la gente no está de acuerdo, por eso yo saco un tema que me la juego. Muchos con la fiesta no tienen paciencia, que han adelantado este año las Fallas en Valencia", cantan rodeados del habitual público en estas celebraciones. Entre los presentes se escuchan risas y carcajadas, y alguna cara de contención.

La rima no ha sentado nada bien en las redes sociales, donde incluso se ha llegado a insultar a sus autores, que a su vez han retuiteado los ataques recibidos en su perfil de la red social.

"No todo vale, señores. Con una tragedia así no se debe bromear. Muy desafortunados porque, además, os regodeáis de ello. No representáis los valores de la gente de Cádiz ni del carnaval. Lamentable", se puede leer entre las reacciones en X (antes Twitter). "Soy firme defensor del humor en todas sus variantes. Pero no hace ni una semana, un padre y una madre tenían que abrazar a su niño de 2 años y bebé de 8 días, porque no iban a salir de allí. De eso, no se puede hacer humor", opina otro.

Otros comentarios, además de criticar, incluyen ataques o amenazas que la propia cuenta de la chirigota ha querido retuitear en su perfil, seguramente, a modo de denuncia. "Por culpa de gente como vosotros gran parte de España piensa que los andaluces son paletos. Estáis invitados a cantarla en Valencia, traed calzado deportivo que os va a hacer falta", advierte un usuario en referencia al cuplé.