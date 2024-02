Cambio al horario de verano en España 2024: ¿qué día hay que cambiar la hora? ¿Se adelanta o retrasa el reloj?

Se acerca el mes de marzo y los días comenzarán a parecer más largos debido a que irá anocheciendo más tarde. En este sentido, a finales de marzo tiene lugar el segundo cambio horario que hay en España: el de verano. Pero, ¿por qué se cambia la hora? ¿Qué día será este 2024?

El cambio de hora tiene lugar en la madrugada del último domingo del mes de marzo y dormiremos menos tiempo, ya que habrá que adelantar el reloj una hora. Así, será del sábado 30 de marzo al domingo 31. Y a las 02.00 horas serán las 03.00 horas, según el horario oficial de la Península.

El motivo por el que se cambia la hora

¿Y en las Islas Canarias? En este caso, el cambio de hora también tiene lugar en la misma madrugada, pero lo hacen una hora antes que en la Península, por lo que a las 01.00 horas serán las 02.00 horas.

Pero, ¿por qué cambiamos la hora dos veces al año? El objetivo es ajustar la jornada laboral a la luz natural, para aprovechar más y reducir el consumo energético. En el caso de España, este cambio se produjo por primera vez en el año 1918 por motivos económicos, ante la ausencia de carbón provocada por la Guerra Mundial.

El debate sobre el cambio de hora sigue produciéndose, ya que existen detractores que no lo consideran necesario. El objetivo de la Comisión Europea de eliminar el cambio horario no se ha cumplido. Se había establecido que 2019 sería el año en el que se suprimiría, pero no ocurrió. Se atrasó hasta 2021, pero los Estados miembro siguen sin ponerse de acuerdo.

Cuándo empieza el verano 2024

El cambio al horario de verano se produce en marzo, pero el verano comienza más tarde, en el mes de junio. Por tanto, el cambio de hora corresponde a la transición de los días, que empiezan a tener más horas de luz solar y el tiempo empieza a cambiar.

De esta manera, el periodo estival en el hemisferio norte comenzará el próximo 20 de junio a las 22.51 horas, según los cálculos establecidos por el Instituto Geográfico Nacional. El verano tendrá una duración en 2024 de 93 días y 16 horas, terminando el 22 de septiembre y dando paso al otoño.