Eugenia Osborne, "hundida" por las críticas: "¡Enhorabuena! ¡Lo conseguisteis!"

Eugenia Osborne ha estallado contra las críticas y los comentarios ofensivos que recibe. La hija de Bertín Osborne ha reconocido que, aunque suele hacer caso omiso, en esta ocasión sí le han afectado: "Han conseguido hundirme", ha llegado a escribir en sus stories.

Todo ha ocurrido a raíz de un post de Instagram donde muestra un reto viral de maquillaje muy divertido: utilizar un brócoli para hacerse pecas en el rostro.

Sin embargo, lo que parecían risas poco después se tornaron lágrimas, ya que, tal y como reconoce la psicóloga y empresaria, ha recibido muchos comentarios negativos. "Si todas las personas (y me da pena ver que la mayoría son mujeres) que me han dejado comentarios negativos e incluso insultantes tenían la intención de hundirme hoy, les doy la enhorabuena porque ¡lo han conseguido!".

Aunque hace hincapié en que, en otras ocasiones, pasa de los comentarios maliciosos, esta ves sí que le ha afectado. "Hay gente ahí fuera muy cruel, sin empatía, tóxica y maleducada. Supongo que hoy me cogen cansada físicamente y emocionalmente. ¡Así que repito! ¡Enhorabuena! ¡Lo conseguisteis!", remata.