Ricky Martin habla de sus inicios como artista y su homosexualidad: "Ojalá hubiera salido antes del armario"

El artista Ricky Martin cuenta con una larga trayectoria musical que explotó hace 25 años con su conocido tema Livin' la vida loca. El puertorriqueño ha concedido una entrevista en exclusiva para GQ en la que ha hablado de los inicios de su carrera, su homosexualidad y su vida actual siendo padre de familia.

El cantante ha reconocido que "la fama, el dinero y las chicas gritando" era algo que, al adentrarse en el mundo de la música, le encantaba. "Pasé de vivir en un mundo tan pequeño a actuar en un escenario para 200.000 personas", ha expresado.

"Era el hombre del momento con mi Livin' la vida loca y mi contoneo de caderas", ha recordado Ricky Martin. Antes de ser tan conocido mantuvo una relación con otro hombre, al que le propuso dejar todo y mudarse a Europa para comenzar una nueva vida juntos. Pero el que fue su pareja sabía el éxito que el puertorriqueño podría alcanzar: "Tu destino es evidente. Puedo ver tu futuro. Te quiero, pero no podemos hacer eso".

El artista también ha hablado sobre su homosexualidad. "Cada vez que veo que un adolescente sale del armario, pienso: 'Tienes mucha suerte, ya no tendrás que lidiar con esto más'", ha expresado para la revista, desvelando que cuando él lo hizo pidió a sus familiares que guardaran el secreto.

Pero, después del nacimiento de sus primeros hijos, entendió que no podía seguir fingiendo. "Me enorgullece decir que soy un afortunado hombre homosexual", expresó en su página web en 2010. Martin ha asegurado que "fue una sensación increíble". "Ojalá lo hubiera hecho antes. El ayer escapa para siempre a nuestro control. No se puede hacer nada con lo que hemos vivido", ha asegurado.

Actualmente, Ricky Martin tiene cuatro hijos. Dos de ellos, gemelos, nacieron en 2008 estando él soltero. En 2018 y 2019 tuvo a su hija y su tercer hijo, que comparte con el artista visual Jwan Yosef, con el que estuvo casado seis años. El artista puertorriqueño ha asegurado que es un padre activo y siempre trata de acompañar a sus hijos a los entrenamientos y hacer planes junto a ellos.