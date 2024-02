Chayo Mohedano acude a hacerse un cambio de 'look' y termina reencontrándose con Raquel Mosquera: "La vida te sorprende"

Las casualidades han terminado uniéndolas, pues las intenciones de Chayo Mohedano de hacerse un cambio de look ha provocado que vuelva a ver a una mujer vinculada a su familia, Raquel Mosquera.

Así lo contó este jueves en sus redes la cantante con un vídeo desde el centro de belleza que tiene la peluquera en Las Rozas (Madrid), donde fue junto a su hija Alejandra para cambiarse el peinado.

"¿Qué nos vamos a hacer? Y lo más importante ya no es lo que nos vamos a hacer, es quién nos lo va a hacer", comentó la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.

Entonces, la artista explicó que esta retoma de contacto se dio hace un mes mientras ella buscaba un disfraz para su hijo pequeño, Andrés, cerca de Brunete, municipio madrileño en el que vive que está a unos 22 kilómetros de Las Rozas: "Y la vida, porque la verdad es que no la buscaba, me volvió a reencontrar con una persona que hacía tiempo que no veía pero a la que tengo un cariño tan especial".

"Estuvimos hablando, nos pusimos al día… Y dijimos de volver a vernos, ya con nuestros respectivos niños, para ponernos más al día", explicó y, en ese momento, apareció Raquel Mosquera. Aun así, no aclaró cómo llegó hasta ella buscando disfraces.

La peluquera apareció en plano para declarar que Chayo es una persona a la que quiere muchísimo, algo que siempre ha mantenido. "Desde hace muchos añitos, cuando ella era muy jovencita, ya nos iba cantando en el coche, que canta maravilloso, al tito Pedro y a mí. Son recuerdos tan bonitos que los llevamos en el corazón", defendió Mosquera.

"La vida que, si te dejas sorprender, te sorprende y es maravillosa", añadió la cantante. "Ya veréis Chayo, lo guapa que es, pero lo guapísima que la vais a ver", comentó la esteticista. Y fue en el TikTok de la hija de Rosa Benito donde mostró su cambio de peinado a uno más rubio y luminoso.

Raquel Mosquera fue mujer de su tío político, Pedro Carrasco, relación que llegó después de su divorcio de Rocío Jurado, la que sí era su tía carnal. Por tanto, realmente la peluquera y Chayo Mohedano nunca han sido familia y se desconocía que tuvieran tan buena relación.

De hecho, tras publicar estos vídeos, muchos comentarios son los que le afearon que, con esta reunión, estaba mostrándose en contra de su prima, Rocío Carrasco, pues Mosquera fue una de las que durante años ha dado declaraciones opuestas a las de ella con relación al fallecido boxeador y a su herencia.

Pero, aunque durante la primera temporada de su docuserie aún mantenía cierto contacto, parece que después la relación entre Chayo y Rocío terminó por ser ninguna, pues no le gustó cómo hablo de personas como sus padres, Amador Mohedano y Rosa Benito: "Mediaset ha hecho mucho daño y aquí la prueba. ¿Violencia normalizada en una fiesta familiar? Desteñidas, a vosotras sí os tendrían que encerrar de por vida y que nadie os diera amor".