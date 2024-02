La sorprendente conversación entre Antonio Tejado y María del Monte tras el robo: "Es bueno que pases página, son muy listos"

TardeAR dio este miércoles la fecha exacta en la que los investigadores reflejaron el nombre de Antonio Tejado en sus pesquisas sobre el robo a su tía, María del Monte. Fue el 13 de noviembre , según Manuel Marlasca.

Días después, su teléfono ya estaba pinchado y el televisivo mantuvo una conversación con la cantante a la que ha tenido acceso el programa. En ella, Antonio pide a su tía que pasara página porque tenía claro que no iban a encontrar nada, ya que los asaltantes "no son gilipollas" y sí "muy listos".

"Están pegando palos muy fuertes y cada vez están mejor. A lo mejor los pillan y no saben que son los tuyos. Estos notas no paran, van a seguir robando", aseguraba en ese momento Tejado, que añadía que es muy difícil identificarles: "Van tapados de negro, van de te pego un puñetazo y tardo 20 minutos en hacer una cosa y es imposible cogerme".

"Llevan dos coches, que yo me he enterado, dejan uno en la puerta o en la calle de al lado, salen corriendo de la casa, en el maletero de ese coche que está aparcado meten las cosas y se van a otro coche, que es lo que me ha dicho a mí un amigo mío", revelaba, sobre su forma de actuar.

"A los dos o tres días van al coche aparcad, que tú no sabes cuál es, cogen de dentro lo que han cogido y a tomar por culo. ¿No ves que no hay nada? No hay nada ¡Qué va a coger la policía! Para partir una caja fuerte no hay restos, nada, la realidad es la realidad", le asegura a su tía.

Entonces, le da su punto de vista sobre qué tiene que hacer. "Yo, si quieres que te mienta, te miento, pero yo prefiero que afrontes la realidad, que pases del tema y estés tranquila. Caerán de otra manera pero para que te agarres a la verdad. Creo que es bueno que pases la página".

"¿Tú te crees que son gilipollas que se van a llevar el móvil a robar? Son muy listos, llevan móviles que no están a su nombre, de prepago, sus móviles los dejan en la casa con las mujeres mientras roban, no son tontos, van a investigar sus móviles y no van a encontrar nada", concluye Tejado.