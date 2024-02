La última decisión de Jota Peleteiro, expareja de Jessica Bueno, ha sorprendido a todos. Y es que, maravillado por las costumbres que ha conocido de mano de su amigo Faisal Buresli, el exfutbolista se ha convertido al islam, algo que le hace estar feliz y deseoso de que su familia sea como la de su amigo, tal y como comenta él mismo.

El excentrocampista, que conoció al kuwaití hace 11 años en Estados Unidos, se ha adentrado en las tradiciones de esta religión gracias a él, aunque Buresli no se esperaba su conversión.

Fue el medio Al-Qabas el que compartió la noticia junto a un vídeo en el que el exdeportista gallego repetía las palabras en árabe que le decía su amigo: "Que Alá te colme de bendición y felicidad. Qué gran bendición volver a tu creador a un mes del gran esperado ramadán".

Después de estas palabras, Jota Peleteiro se expresó, en inglés, para dejar claro lo contento que estaba y darle las gracias a Faisal Buresli: "Me siento muy feliz y poderoso. Estoy en el mejor momento de mi vida".

"Amo a su familia. Ayer, en su casa, estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que ponía 'Bienvenido al islam'. Ella me ha dado mucho cariño y, por supuesto, él es una de las razones por las que empecé a sentir esto", declaró, señalando a Faisal Buresli.

"Empiezo a hablar de esto y se me pone la piel de gallina", aseguró. "Cuando se lo dije a sus padres, estuve a punto de llorar y no quería porque era un momento feliz".

Además, defendió que esa unión que ellos tienen es la que él quiere para sí mismo: "Lo que sentí en su casa con su familia es lo que quiero para mi familia, para mis próximas generaciones: estar todos juntos, sanos, con sonrisas, con respecto".