Jessica Bueno le dedica un romántico mensaje a Luitingo por su primer San Valentín juntos: "Eres mi mejor amigo, mi amor pasional"

Desde que saliera de GH VIP, Jessica Bueno no podría estar más feliz con su nueva vida. La modelo acababa de salir de muy malas relaciones amorosas, pero lo que ella no sabía es que cuando ya creía que estaba mejor tranquila, todo daría un giro de 180º. Así, Luintingo apareció ante ella.

Al principio no era más que una amistad, pero con el paso del tiempo, lo que era solo una buena relación se convirtió en una conexión más que fuerte. Tanto que a la salida del reality no dudó en cortar con Pablo Marqués el que fuera su novio y darle una oportunidad al cantante.

Así, los dos comenzaron un romance hace dos meses, tiempo más que suficiente para saber que no pueden vivir ya el uno sin el otro. Por ello, el andaluz se mudó a Bilbao, donde vive ella junto a sus hijos. Dejando todo atrás, el intérprete apostó todo por su amor y no se arrepiente lo más mínimo. No son pocas las muestras públicas de su cariño que comparten en redes sociales. Aunque, en esta fecha tan especial como lo es San Valentín, el peso de sus palabras es aún mayor si cabe.

"Cada día que comparto contigo soy más consciente de lo afortunada que soy por haberte conocido. Eres mi mejor amigo, mi amor pasional, mi amor romántico, dulce y detallista. Mi amor fuerte, decidido y protector. Me escuchas, me hablas, me haces reír y me llenas de cariño", ha compartido Jessica Bueno a través de Instagram.

Con una imagen de la pareja, la modelo ha querido declarar su amor al cantante, destacando todas sus cualidades. Para ella, Luitingo es el amor de su vida y no puede estar más feliz: "Te preocupas por mi felicidad, crees en mí y en mis sueños, y me llenas de atenciones cada día".

"Eres todo lo que necesitaba. Lo que merecía, mejor dicho, y ya lo había olvidado. Soy fiel a la creencia de que una persona puede ser feliz sola, pero tú me sumas y me completas", ha asegurado la modelo en letras mayúsculas, dejando claro que lo que ambos se profesan es inquebrantable.

Por ello, antes de despedirse, Jessica no podía evitar contarle al mundo lo "completa y feliz" que se siente de haber conocido a Luitingo. "A pesar de que la vida tiene altibajos, gracias a ti vivo mi vida con una sonrisa. Cuando me sumerjo en nuestro abrazo nada importa porque nos tenemos el uno al otro. Me siento completa y muy feliz. Te quiero", finalizaba.

La declaración de Luitingo. luitingo / INSTAGRAM

Por su parte, Luitingo también ha querido celebrar el 14 de febrero con un bonito mensaje: "Me encantaría tener infinitos 14 de febrero a tu vera. Te quiero a ti, a tu sonrisa y a todo lo que te rodé. Es una suerte compartir contigo cualquier segundo y momento. Siempre serás especial, en lo que te propongas".