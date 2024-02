Joaquín Torres: "Dejaron de importarme las críticas cuando me acepté a mí mismo, mi sexualidad y mis limitaciones"

El arquitecto Joaquín Torres ha recibido a la revista Diez Minutos en su piso de Madrid para contar cómo se encuentra tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado 4 de diciembre por la embestida de un coche, que obligó a operarlo y lo tuvo muchos días en el hospital.

Torres ha dicho a la publicación sobre el suceso que sufrió: "Fue mucho más que un susto. Fue el momento más doloroso físicamente de mi vida y, además, de una manera brutalmente clara. Percibí una ausencia absoluta de control y nunca más volveré a tenerla. La moto para mí es punto final".

Raúl, su marido, "lo es todo para mí"

Admite que la persona que lo arrolló se ha portado muy bien con él: "Estaba deshecha, muy preocupada por las consecuencias de un despiste que le puede ocurrir a cualquiera. Asumió su responsabilidad del accidente, pero la culpa para ella era lo de menos, solo quería que me atendieran, que me ayudasen. Estaba aterrada con que fuera algo grave".

El arquitecto ha sido atendido durante todo este tiempo por su marido, Raúl Prieto, con quien se casó en junio pasado y a quien había conocido en Sálvame, cuando aquel lo dirigía: "Intento no ser una carga para nadie, pero es verdad que, muy a mi pesar, he sido dependiente en muchas actividades. Del fastidioso 4 de diciembre, Raúl también ha sido víctima colateral del accidente, pues mi vida cambió radicalmente y no solo jamás se ha quejado, sino que no ha dejado de estar pendiente de mí. Además, lo ha hecho con amor y ternura". Joaquín añade a continuación que "Raúl es mi vida, lo es todo para mí".

No quiere más hijos

Eso sí, no quiere tener hijos con él: "Mis hijos (los dos chicos que tuvo con su exmujer, la pintora Mercedes Rodríguez) son mi prioridad, pero no quiero ni un hijo más, ni con Raúl ni con nadie. Y Raúl piensa lo mismo".

Joaquín despliega todo un arsenal de elogios hacia su marido, su boda, que recuerda con un amor infinito, sus hijos y algo menos, hacia su exmujer: "Tengo una relación extraordinaria con mis hijos, y por ellos, y solo por ellos, tengo una relación muy cordial y civilizada con mi exmujer. Pero siendo uno de los seres humanos que más he querido en mi vida, en nuestro proceso de divorcio (largo y durísimo), donde yo solo quería poder ver a mis hijos lo máximo posible, porque sabía que necesitaban a su madre, pero también a su padre, algo se rompió entre nosotros".

Su marido, Raúl Prieto, uno de los directores de 'Sálvame' y ahora, de 'Supervivientes'. GETTY

Respecto al tiempo que tardó en asumir públicamente su homosexualidad, Torres señala: "He perdido mucho tiempo y energías en mi vida queriendo ser el Joaquín que todos esperaban… (o eso creía yo). Las críticas me demolían, me afectaban de un modo que no puedo ni expresar el dolor que sentía. Este hecho cambió radicalmente después de recibir ayuda especializada y el día que me acepté a mí mismo, que acepté mi sexualidad y mis limitaciones, cambió todo".

Sueña con su recuperación

Su futuro inmediato pasa por dejar atrás las secuelas del accidente. "Sueño con mi recuperación y planifico todo lo que tengo que hacer para conseguirlo. Sueño también con la libertad y la felicidad de mis hijos, y planifico qué tienen que hacer para que puedan trabajar en lo que les guste, y que ganen dinero para independizarse de mí. Siempre les repito que no puede haber libertad si no hay independencia económica. Ese sueño intento que no solo sea mi sueño, sino el de ellos.