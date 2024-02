Huelga de Renfe en Madrid: estos serán los días de marzo en los que habrá paros de 24 horas

Más huelgas en Renfe. Los maquinistas han convocado cuatro días de huelga en marzo para protestar por la paralización del plan de empleo y el incumplimiento de la cláusula sobre jornada del convenio.

Esta nueva convocatoria, que se produce apenas dos semanas después de la última huelga, cuando se vieron afectados más de 300 trenes comerciales de Larga y Media Distancia, incluidos AVE ha sido promovida por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que afirman que "no se están produciendo" las entradas de maquinistas "que tiene que haber".

¿Qué días habrá huelga?

Las movilizaciones, convocadas por el principal sindicato del sector, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), consisten en tres jornadas de huelga de 24 horas:

Viernes 1 de marzo: paros de 24 horas.

Lunes 4 de marzo: paros de 24 horas.

Miércoles 6 de marzo: de 07:00 a 10:00, de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00h.

Martes 12 de marzo: paros de 24 horas.

Los servicios mínimos todavía no han sido acordados y se conocerán en los días previos a la convocatoria de los paros. Lo que sí se sabe es que, a aquellos viajeros de AVE/Larga Distancia y Media Distancia cuyo tren se vea afectado, Renfe les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido.

El gran problema de las contrataciones 'congeladas'

Los empleados denuncian que, al no haber "la gente necesaria" para cubrir las horas, el acuerdo de jornada del Convenio también se está incumpliendo. "La cláusula de jornada no se cumple porque no entra la gente necesaria para cubrir todo, así que estamos excediendo la jornada", sentencia el sindicato.

Además, en un comunicado publicado por la asociación, señalan que desde los Ministerios de Transporte y Hacienda se tienen "congeladas" las autorizaciones para la reposición del personal. "La falta de planificación e interrupción de los procesos de RRHH, están traduciéndose en plantillas de maquinistas infradimensionadas en determinadas residencias, que conlleva a la supresión de trenes", denuncian.