La nieta de 'El Chapo' Guzmán se une a la búsqueda del monstruo del lago Ness

Se llama Frida Sofía Guzmán Muñoz, es nieta del famoso narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán y, en los últimos días, ha dado mucho que hablar en los medios y entre sus seguidores por su último viaje por varios países en Europa. En concreto, por haberse unido a una excursión para encontrar en Escocia a Nessie, el apodo cariñoso con que se conoce al monstruo de lago Ness.

Frida, hija de Édgar Guzmán López ―uno de los cuatro que tuvo El Chapo de su segundo matrimonio y que fue asesinado a balazos el 8 de mayo de 2008— y de Frida Muñoz Román, actual esposa del boxeador Julio César Chávez Jr., ha dado buena cuenta en sus redes sociales de sus últimas vacaciones.

La joven de 18 años visitó en primer lugar París para luego poner rumbo a Londres, donde ofreció un espectáculo callejero en la plaza Leicester, dado que quiere ser cantante y siempre que puede demuestra sus dotes vocales —su pasión es la música regional mexicana—, habiendo participado incluso en un reality en Estados Unidos.

Allí le pidió a un artista urbano que le permitiera cantar junto a él, algo que hicieron interpretando ambos el tema Shallow, la cual se hizo internacionalmente conocida gracias a Lady Gaga y Bradley Cooper en la película Ha nacido una estrella.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido cuando ha recalado en Escocia, pues si bien desde la capital publicó varias fotografías de una cata de whisky Johnny Walker —es curioso, dada la concoida afición de su abuelo por otra conocida marca, Buchanan— o contemplando las impresionantes vistas desde el Castillo de Edimburgo, más tarde se dirigió a las Tierras Altas de Escocia.

Es en las conocidas como Highlands donde se encuentra el famoso lago Ness. Según se hecho eco desde diferentes medios como The New York Post o el escocés The Herald, la joven Frida fue hasta allí para visitar el enclave natural y compartió imágenes de una excursión en barco que se realiza para encontrar a Nessie.

La joven, en su publicación, no ha dado a conocer si tuvo algún avistamiento de la mitológica criatura, por lo que a beuen seguro continuará con su carrera como cantante, además de influencer y modelo, ya que tiene más de 110.000 seguidores en Instagram.