Natalidad como en posguerra

Hacía 82 años que no nacían tan pocos niños y las mujeres de entre 25 y 40 años cada vez posponen más su maternidad. Al principio una piensa que aún es joven; después, la carrera profesional no puede esperar y muchas deciden aparcar otros planes; el (difícil) acceso a la vivienda y la inestabilidad laboral juegan también un papel crucial en la decisión. El resultado: cada vez más mujeres tienen hijos más allá de los 40 o no los tienen. Y España no es un caso único en Europa. Quizá la nueva UE que saldrá de las urnas en junio tendrá que preguntarse por qué.