LalaChus habla de su vida antes de saltar a la fama: "Recuerdo que cuando aparecí en 'Veneno' salió la noticia en el '20minutos'"

La creadora de contenido LalaChus ha logrado hacerse en hueco en el mundo de las redes sociales gracias a su naturalidad y su toque de humor. La cómica ha recordado cómo era su vida antes de ser conocida y ha contado alguna que otra anécdota de esa época.

"Hasta 2020 estabas trabajando en una recepción", comentó Henar Álvarez, una de las presentadoras del pódcast Buenismo bien. "Hasta 2021", aclaró LalaChus, antes de que Manuel Burque le preguntara si le daba miedo que en algún momento no pudiese seguir viviendo de las redes.

"Sí y no. Yo siempre digo que si se acabase, vuelvo a LinkedIn, me pongo otra vez en recepciones y demás", expresó la humorista. "No me gustaría que se acabase, lógicamente. Pero no tengo miedo", añadió en el pódcast de Podimo.

Henar Álvarez le preguntó si echaba de menos algo de su vida anterior, y Lalachus respondió afirmativamente. "Echo de menos la rutina porque soy la persona más descontrolada del mundo. Vivir aquí es absolutamente abrumador", declaró la humorista, señalándose la cabeza.

La creadora de contenido mencionó algunos de los quehaceres cotidianos que echaba de menos de su trabajo anterior. "Pero trabajar de cara al público también es una pedazo de mierda", añadió, asegurando que, a pesar de eso, también le quedan anécdotas divertidas, como lo que le ocurrió tras su debut como actriz.

"Me acuerdo cuando hice lo de Veneno, cuando salí haciendo de Lydia Lozano, estaba todavía en la recepción", explicó. "Recuerdo que salió esa noticia en el 20minutos y, de repente, viene un pavo más viejo que el sol y me dijo: '¿Estás en el 20minutos? ¿Quién eres?'. Y yo: '¡No lo sé! ¿Quién soy?'", recordó en la entrevista.

La creadora de contenido se encuentra en un buen momento de su carrera y está nominada en los premios Ídolo, que se celebrarán el próximo 14 de marzo. Nuria Casas, Jorge Cyrus y Benja Sierra son el resto de creadores con los que competirá en la categoría de humor.