La acalorada conversación entre Tania Déniz y Zoe Bayona: recuerdan a sus exnovios y aclaran los conflictos

Tania Déniz ha acudido al videopódcast de mtmad En todas las salsas para responder a todos los mensajes que se está diciendo sobre ella. La que fuera participante de La isla de las tentaciones parece estar ilusionada de nuevo. Pero eso no significa que haya olvidad a su ex, Samuel Chávez, especialmente tras su última publicación en Instagram.

Como así se presentó en la charla, el canario y Naomi Asensi, la ganadora de la última edición de GH Dúo, acudieron a los Carnavales de Tenerife. Un viaje que, según han indicado, estaría pagado por el propio influencer, algo que no le hace mucha gracia a Tania. "No sé si es verdad lo del viaje, pero si lo es me enfadaría mucho", ha asegurado.

Como así ha querido dejar claro, ella tiene un negocio con el que fuera su pareja. Por ello, como así se ha quejado Deníz, debería de anteponer "las responsabilidades" antes que pasar un tiempo de disfrute: "Me debe dinero".

Entre Tania y Samu ya no hay ningún tipo de relación, aunque la canaria ha querido recalcar que la segunda vez que volvieron lo hizo porque "estaba enamorada", ya que estar con el influencer era como "estar con un niño". Aunque, Zoe no pareció muy convencida.

"¿Volvisteis para crear expectación en redes?", le preguntó Bayona porque, como así le confesó, ella lo llegó a pensar. "Al final es una persona con la que yo he estado antes de estar en la tele. Son muchos años", le respondió ella lanzando un dardo, "pero tú mejor que nadie lo tienes que entender por qué no has superado a Josué, como no dejas de hablar de él".

Así, comenzó una pequeña pelea entre ambas influencers."Yo hablo de él porque es el padre de mi perro y vive a dos minutos de mí. Tengo una relación y a nadie le importa. No empieces a hablar de cosas que no", le amenazó Zoe muy cabreada. Aunque, todo acabó entre risas gracias a la interacción del presentador del programa.