La aceituna negra española 'derrota' a Estados Unidos: historia de una pequeña victoria del sector agrario en plena ola de protestas

La Unión Europea y Estados Unidos son aliados estratégicos, pero en lo que se refiere al comercio no son pocas las tiranteces entre ambos actores. Una muestra más de esto -en tiempos convulsos para el mundo- se ha visto en lo relativo a la aceituna, y es que este lunes la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio la razón a la UE en su demanda contra los Estados Unidos por no cumplir una sentencia relativa a las aceitunas negras procedentes de España. Esta noticia, además, se conoce en un momento clave, con las protestas agrarias a un ritmo casi sin precedentes y cada vez más reclamos no solo a España, sino también a la propia UE por parte del sector.

¿Por qué? Básicamente porque, dice la OMC, la disposición legal estadounidense que sirvió de base para imponer derechos antisubvenciones a las aceitunas negras españolas es incompatible con las normas de la organización.

"EEUU ha infringido las normas de la OMC. Mientras tanto, la situación de los productores españoles de aceitunas empeora cada día, y existe el riesgo de que las importaciones españolas se vean completamente expulsadas del mercado estadounidense", resumió el comisario europeo de Comercio y vicepresidente de la Comisión, Vladis Dombrovskis. "Por todo ello, exigimos a los Estados Unidos que tomen medidas inmediatas para ajustarse a las recomendaciones y proporcionen ayuda al sector español de las aceitunas, que desde 2018 se ve afectado de manera ilegal por los derechos antisubvenciones estadounidenses", concluyó.

Antes de que se impusieran los derechos en 2017, España era el mayor exportador de aceitunas negras a Estados Unidos: el valor de las importaciones era de 67 millones, lo que representaba el 76% de las importaciones estadounidenses de aceitunas negras. En 2022, las exportaciones de España a los Estados Unidos ascendieron solamente a 20 millones y supusieron el 26% de las importaciones estadounidenses.

Con todo, la historia viene de atrás. El 1 de agosto de 2018, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos estableció derechos antisubvenciones y antidumping combinados de entre el 30 y el 44% sobre las importaciones de aceitunas negras españolas, según la empresa de que se tratara. La UE consideró que las medidas estadounidenses no estaban justificadas y las impugnó ante la OMC.

El 19 de noviembre de 2021, un Grupo Especial de la OMC se pronunció a favor de la UE al concluir que los derechos antisubvenciones aplicados por EEUU infringían las normas de la organización. Ya el 14 de julio de 2023, la UE solicitó a Estados Unidos y a la OMC la creación de un Grupo Especial de Cumplimiento a fin de que se pronunciara sobre las medidas adoptadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para aplicar una de las conclusiones del Grupo Especial: la incompatibilidad de la disposición legal estadounidense relativa a la transferencia de los beneficios recibidos de los productores a los transformadores de productos agrícolas (artículo 771B de la Ley Arancelaria de los Estados Unidos de 1930) con las normas de la OMC.

El informe del Grupo Especial de Cumplimiento de la OMC defiende la posición de la UE, pues confirma esencialmente el análisis incluido en el informe original del Grupo Especial. Concluye que la disposición legal estadounidense en cuestión (el artículo 771B de la Ley Arancelaria de Estados Unidos de 1930) sigue siendo incompatible con las normas de la OMC, pues supone que las subvenciones pasan automática y totalmente del productor al transformador de productos agrícolas (el denominado beneficio transferido).

Además, el Grupo Especial considera que dicha incompatibilidad demuestra que la aplicación de esta disposición legal estadounidense por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos también infringe las mismas normas de la OMC.