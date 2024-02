Condenada una mujer por publicar mensajes vejatorios contra una transexual sin cirugía

Una mujer ha aceptado medio año de cárcel y el pago de 3.850 euros de indemnización por publicar mensajes tránsfobos en redes sociales e insultar y "humillar" a una mujer transexual al negar su género femenino por no haberse sometido a una cirugía genital. Además, en una sentencia de conformidad, la Audiencia de Barcelona ha acordado su inhabilitación para ejercer cualquier profesión en el ámbito docente y deportivo durante tres años y medio.

Según el fallo, el 25 de febrero de 2020 la ahora condenada, "guiada por el propósito de humillar a la víctima" publicó una foto suya en la red social X, antes Twitter, con el mensaje: "Prototipo de maricón con tetas. No soporta que yo sea mujer y me tiene una inquina antológica". Por ello, se le condena por un delito contra los derechos fundamentales, pero le suspende la pena de prisión, por lo que no deberá entrar en la cárcel.

Por esta acción, el informe añade que la víctima "quedó expuesta ante quienes conformaban su círculo social y laboral", dado que desconocían el sexo con el que había nacido y que era una persona transgénero sin operación de los genitales. Los magistrados han concluido que estas publicaciones "poner en duda su género" la acusada evidenció una "clara voluntad de ridiculizar" a la víctima y consiguió generar en ella "sentimientos de humillación en menoscabo de su dignidad".

Además, la acusada publicó entre febrero y octubre de 2020 varios mensajes en Facebook, Instagram y Twitter en los que "repetidamente negaba a las personas transgénero sin resignación genital el género con el que se identifican". El blanco de sus mensajes, agrega el tribunal, eran en su mayoría mujeres trans a las que calificaba de "travestis, hombres y lesbianas con pene".