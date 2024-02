AuronPlay confiesa que acudió a los Premios ESLAND para "cerrar una etapa" antes de su retirada

AuronPlay sorprendió a todos sus seguidores y compañeros el pasado viernes 16 de febrero al acudir a los Premios ESLAND tras meses asegurando que no le apetecía ir al evento, aunque se celebrase cerca de su casa en Andorra.

El creador catalán salió al escenario sin que nadie se lo esperara para recoger un premio a Mejor Miniserie por los Squid Craft Games 2 y fue acogido por una gran ovación de alegría por parte del público.

Además, los premios también le sorprendieron a él tras conseguir una segunda estatuilla por Minecraft Expremo. Al recoger el premo, estaba visiblemente emocionado por poder "finalizar esta etapa como Dios manda".

Se refería al final de su etapa como streamer, según ha explicado luego en directo. Ha confesado que aunque "le daba pereza" ir, tomó la decisión a última hora porque creía que "se lo debía a la gente".

"Fue todo muy agradable y no me esperaba el público tan caluroso, cuando gritaron mi nombre no sabía si me lo estaba imaginando", ha recordado emocionado.

"Fue una manera de ir poco a poco cerrando ciclos y que mejor manera que ir cerrando una etapa de una manera bonita que todo el mundo recuerde bien con alegría y con música. No hay mejor manera", reflexionó con sus espectadores, que aún no se creen que saliera a cantar con Estopa.

Con estas palabras, AuronPlay vuelve a confirmar que su retirada está a la vuelta de la esquina. Aunque recientemente confesó que "volvería de vez en cuando", es evidente que cuando se acabe su contrato con Twitch este verano tiene pensado comenzar una nueva etapa totalmente nueva en su carrera.