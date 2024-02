Sebastián Yatra se une al Reto Men's Health para transformar su cuerpo y su mente: "Ahora estoy en un 5, necesito llegar a un 9"

Sebastián Yatra quiere un cambio físico y un refuerzo mental. Por ello, ha decidido embarcarse en el Reto Men's Health de la conocida revista para, además, convertirse en el protagonista de la portada de junio de 2024 de la edición española.

"Este reto me puede ayudar en un montón de cosas para mi carrera, empezando por la parte más superficial: verme mejor con la ropa, quedar mejor en las fotos… y no sentir estrés por ello. Cuando me veo bien, me siento bien anímicamente, me parece bacano, y cuando uno está bien físicamente, andas con el paso un poco más animado. Por supuesto que también me va a ayudar en lo mental, para reforzar mi cabeza", cuenta a la publicación Yatra, que este año sopla 30 velas.

Así, desde ya el cantante colombiano está en manos del director técnico y experto en fitness de Men's Health, Aarón Santos, y el nutricionista clínico y deportivo en alto rendimiento, Roberto Oliver Bolívar.

Serán cuatro meses de intenso trabajo en los que Yatra confiesa qué es lo que más le va a costar: "No comer todo lo delicioso que existe en el mundo. Me encanta comer, y hacerlo en enormes cantidades. En cada país encuentro un plato que me gusta más que el otro".

Y en cuanto a lo físico: "La parte del ejercicio me va a costar mantenerla constante, que todos los ejercicios sean intensos, dar un buen nivel en cada uno de ellos... Eso también es un reto para mí, porque muchas veces uno arranca con fuerza y después vas decayendo. La regla número uno va a ser: sin móvil cuando entrene". Cero distracciones para lograr su objetivo.