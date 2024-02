Los explícitos detalles de su vida sexual con Ben Affleck que Jennifer Lopez revela en su nuevo disco: "Poniéndote encima de mí..."

Jennifer Lopez se encuentra de nuevo en la primera línea musical después del lanzamiento de su nuevo álbum, This is me... now, y tras una década sin sacar disco. Un trabajo que ha ido acompañado del estreno de la película de nombre homónimo que protagoniza junto a Ben Affleck.

Precisamente, la historia de amor entre el actor y la cantante, que volvieron a casarse en 2022 después de divorciarse en 2004 y estar casi 20 años separados, tiene un gran peso en el nuevo álbum de su mujer. La historia de amor... y la vida sexual de ambos. Lopez muestra sin pudor en las letras de algunas de sus canciones varios detalles íntimos que comparte con Affleck.

"Diferentes caminos, dos almas perdidas. Nunca pensé que encontraríamos nuestro camino de vuelta. Podríamos haber perdido lo que más importaba. ¿Cómo podía vivir con eso?", dice parte de la letra de Greatest love story never told, que continúa: "Echando de menos tu cuerpo, poniéndote encima de mí, deslizándote dentro de mí. La forma en que te monto, los cuerpos se alinean, mira nuestro ritmo. Me olvido del mundo cuando estamos solos. Lo único que me hizo sentir como en casa".

Una canción que aborda de manera explícita cómo son sus relaciones íntimas y en la que Lopez confiesa que, desde que volvió con Affleck, "nunca dejan pasar" la oportunidad de practicar sexo.