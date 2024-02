De qué trata la película musical de Jennifer Lopez con Ben Affleck para Prime Video

La cantante Jennifer Lopez ha publicado su noveno álbum de estudio, titulado 'This Is Me... Now', que ya está disponible en todas las plataformas digitales en España, como Spotify o Apple Music. La artista también ha querido acompañar el lanzamiento del disco mostrando al mundo su otra gran faceta, la de actriz, con la película This Is Me... Now: A Love Story (2024), una cinta que está disponible en Amazon Prime Video y que cuenta con la colaboración de su marido, Ben Affleck.

Jennifer López, que ya tiene cerrada su participación en el próximo musical de Bill Condon, ha querido compensar a sus fanáticos tras una espera de una década y ha estrenado la película This Is Me... Now: A Love Story como acompañamiento visual a un álbum en el que relata su actual matrimonio con Ben Affleck y que guarda relación con su álbum de 2002 'This Is Me...Then', qué grabó en la primera etapa de su noviazgo con el actor de El indomable Will Hunting (1997).

Sinopsis de 'This Is Me... Now: A Love Story'

La película de Jennifer López en Amazon Prime Video es una película de corte experimental en la que la cantante reflexiona acerca de multitud de aspectos que han rodeado su vida personal y su trayectoria profesional en sus más de dos décadas de carrera. Todo ello proyectándolo a través de la leyenda de Alida y Taroo, un mito puertorriqueño a lo Romeo y Julieta a través del cual la cantante vehícula This Is Me... Now: A Love Story.

Sueños, elementos astrológicos, viajes en el tiempo e incluso pájaros cantores forman parte de esta aventura de una hora de duración en la que Jennifer López presenta las 13 canciones que componen su nuevo disco. La relación con Ben Affleck, tanto la que mantuvieron entre 2002 y 2004 como su actual matrimonio, es el tema central de This Is Me... Now: A Love Story, que ya está disponible en Amazon Prime Video.

Cameos en 'This Is Me... Now: A Love Story'

Mientras que la protagonista absoluta de la película es la propia Jennifer López, en la hora de duración de la cinta aparecen muchas caras conocidas, como la de Ben Affleck, aunque también realizan cameos en This Is Me... Now: A Love Story actrices como Sofía Vergara o Jane Fonda, cantantes como Post Malone o Kim Petras y personalidades de Hollywood como Trevor Noah.

