Las series más esperadas de 2025: próximas temporadas en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+

En una cada vez más competitiva industria del streaming, las plataformas proliferan y, con ellas, el contenido con el que quieren mantener fieles a sus usuarios.

Todo servicio de VOD tiene series de referencia: Netflix sigue creciendo con fenómenos como Stranger Things o Miércoles; Prime Video ofrece apuestas tan diferentes como Fleabag y The Boys; Disney+ suma premios mediante The Bear y Solo asesinatos en el edificio; HBO Max sigue ganando prestigio con Succession o La casa del dragón; Apple TV+ le sigue la pista con algunas de las apuestas más sugerentes; y Movistar Plus+ mantiene su compromiso con la ficción española.

Esta año seriéfilo estará marcado por el regreso de La casa del dragón (HBO Max), previsto para verano, así como por los estrenos de nuevas producciones con mucho potencial como The Regime (HBO Max), con Kate Winslet; la española Reina Roja (Prime Video); o El problema de los 3 cuerpos (Netflix), de los creadores de Juego de tronos.

Sin embargo, gran parte de los fenómenos que nos han conquistado en los últimos años no volverán hasta 2025. Estas son las apuestas por las que tocará esperar un año más.

'Stranger Things' (temporada 5, Netflix)

'Stranger Things', temporada 5 Cinemanía

Tras los retrasos debido a las huelgas en Hollywood, por fin ha arrancado el rodaje de la nueva y última temporada de Stranger Things. En su cuarta entrega, los Duffer abrazaron el terror más gore y subieron el listón al son de Metallica y Kate Bush, con las incorporaciones de Robert Englund y Joseph Quinn, y expandiendo la trama de Hawkins a Rusia o California.

En los nuevos episodios, la acción se desarrollará en Hawkins y Will (Noah Schnapp) tendrá una mayor importancia. Además, la serie deberá resolver qué pasa con Max (Sadie Sink) después de que Eleven (Millie Bobby Brown) la resucitara, y dar continuidad a la tormenta que se ha desatado en la localidad. Solo tenemos una petición para los Duffers: que, por favor, no maten a Steve (Joe Keery).

'The Last of Us' (temporada 2, HBO Max)

Kaitlyn Dever y Abby en 'The Last of Us' HBO Max

Otra serie que arrancará su producción tan pronto la lesión en el brazo de Pedro Pascal lo permita. Tanto nos hemos dejado infectar por el Cordyceps que The Last of Us (por fin una sobresaliente adaptación de videojuegos) lidera nuestra lista de mejores series de 2023.

Tras imponerse a la maldición de las adaptaciones de juegos, al hartazgo hacia apocalipsis zombis y a las expectativas, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) volverán en una segunda temporada que llevará a la pantalla la segunda entrega de la franquicia de Naughty Dog. Kaitlyn Dever será Abby, una antagonista que promete convertirse en uno de los grandes azotes de los protagonistas.

'Miércoles' (temporada 2, Netflix)

Jenna Ortega en 'Miércoles' Cinemanía

Nosotros también nos morimos de ganas por volver a Nevermore con nuestra integrante de la familia Addams predilecta (con permiso de Cosa). ¡Y la más bailonga! La segunda temporada de Miércoles comenzará a rodarse en abril en Irlanda y, tal y como ha adelantado Jenna Ortega, los episodios serán más terroríficos.

Asimismo, el triángulo amoroso entre Miércoles Addams, Tyler Galpin (Hunter Doohan) y Xavier Thorpe (Percy Hynes White) se reescribirá porque no tenía sentido para el personaje principal. Y hablando de Tyler, recordemos que el hijo del sheriff y enamorado de Miércoles (imposible no querer a alguien que programa en su primera cita la 'terrorífica' Una rubia muy legal) era el temido Hyde. ¿Qué papel jugará en la segunda entrega?

'Andor' (temporada 2, Disney+)

Fotograma de 'Andor' Disney

La apuesta más arriesgada de Star Wars en los últimos años ha sido también la más acertada. Andor, la precuela de Rogue One sobre el origen de Cassian Andor (Diego Luna), nos adentró en las entrañas de la rebelión en tiempos del Imperio Galáctico. Corruptelas políticas, tejemanejes varios, robos desesperados y fines que justifican los medios; esa fue la dinámica en la apuesta de Tony Gilroy.

Aún quedan cuatro años que abarcar en la segunda y última temporada (prevista para 2024, pero ha terminado por retrasarse) antes de ver al protagonista sacrificarse en el robo de los planos de la Estrella de la muerte. Así, en los próximos 12 episodios, tocará acompañar a Cassian a las órdenes de Luthen (Stellan Skarsgård) mientras Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) sigue atacando al Imperio desde dentro.

'The Witcher' (temporada 4, Netflix)

Henry Cavill en 'The Witcher' Netflix

Henry Cavill ha colgado la melena blanca de brujo en la tercera temporada de The Witcher y, a partir de 2025, será el turno de Liam Hemsworth de proteger el Continente. A la espera de ver al hermanísimo de Thor como Geralt de Rivia, sabemos que no estará solo en esta nueva etapa de la ficción.

Netflix ha anunciado que la cuarta entrega ha fichado a Laurence Fishburne (Matrix, John Wick) en el papel de Regis, un vampiro con conocimientos sobre alquimia, medicina y hierbas medicinales, que en el universo The Witcher termina convirtiéndose en cirujano y barbero.

'Gen V' (temporada 2, Prime Video)

Marie y Jordan en 'Gen V' Cinemanía

Gen V, el spin-off juvenil de The Boys, ha resultado tan estimulante, brutal y sanguinario como cabria esperar de una serie ambientada en el mundo de Homelander (Antony Starr). Los (malos) héroes no nacen, se hacen, y los Siete ya tienen nuevos y carismáticos reclutas para seguir engatusando al mundo.

En 2024, nos reencontraremos con los 'Boys' de Butcher (Karl Urban), por lo que lo más probable es que Prime Video se guarde a sus héroes universitarios para 2025. Eso sí, Cate (Maddie Phillips) y Sam (Asa Germann) podrían pasarse por la serie original después de proclamarse los nuevos Guardianes de Godolkin. Pase lo que pase, la segunda temporada está confirmada.

'One Piece' (temporada 2, Netflix)

'One Piece' Netflix

Entre las producciones más ambiciosas de Netflix para 2023, ha estado sin duda One Piece, la ansiada adaptación del exitoso manga de Eiichiro Oda que nos ha embarcado en la búsqueda de un tesoro legendario. Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), su aguerrida tripulación y su larga lista de enemigos del Mar Azul han dado por fin el salto a la acción real.

Sin duda, tanto los seguidores del anime como los espectadores noveles en el universo de One Piece han sucumbido a esta aventura. Netflix ha confirmado que habrá segunda temporada, pero de momento no ha arrancado su rodaje en Sudáfrica y, teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás de una apuesta como esta y su laboriosa postproducción, los más probable es que sus nuevos episodios no estén disponibles mínimo hasta 2025.

