'One Piece' en Netflix: la escena postcréditos de la primera temporada, explicada

Tras varios ensayos fallidos (ejem, Cowboy Bebop...), parece que Netflix al fin lo ha logrado: su adaptación de One Piece está recibiendo opiniones entusiastas de fans y críticos, asegurando que la serie hace justicia tanto al anime como al manga original de Eiichirô Oda.

Encabezada por Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy y con un reparto que incluye a Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero y Taz Skylar como los miembros de la banda del Sombrero de Paja, la serie ha lanzado una primera temporada que consta de ocho episodios llenos de piratería, tortazos y humor absurdo.

Y, por supuesto, la nueva versión de One Piece plantea desde su estreno una duda inevitable: si tiene o no escena postcréditos. Dada la enorme extensión del material original, es muy probable que Netflix haya incluido un gancho que mantenga a los espectadores de los nervios en espera de que llegue la segunda etapa. ¿O no?

¿Tiene 'One Piece' T1 escena postcréditos?

Sí: la versión de One Piece en Netflix ha incluido una escena postcréditos al final de su primera temporada. Si quieres verla, y descubrir al icónico personaje que aparece en ella, tendrás que acudir al final del capítulo 8, el último de esta etapa.

Se trata de Smoker el Cazador Blanco, vicealmirante de la Marina y comandante de su Quinta División. Los fans sabrán identificarlo rápidamente gracias a su físico hercúleo y detalles de su atuendo como los guantes de cuero y las mangas forradas de piel.

Tras dejarse ver por completo, el cazador de piratas toma esos dos puros que siempre le cuelgan de los labios y frota una de sus puntas encendidas contra el cartel que identifica a Luffy como uno de los piratas más buscados. Así pues, quienes hayan seguido el cómic y la serie de animación sabrán que estamos ante uno de los antagonistas principales de la segunda temporada.

Así pues, la victoria sobre Arlong ha sido solo el principio para la banda del Sombrero de Paja: este epílogo abre el camino para que la siguiente temporada adapte momentos cumbre del original como la saga de Loguetown y el arco de Alabasta.

