Las series más esperadas de 2024: fechas de estreno que no te puedes perder en abril

2024 está llamado a ser un gran año para los fanáticos de las series teniendo en cuenta todo lo que vendrá durante los próximos meses, que no es poco. Será un año repleto de grandes series, algunas que ya conocemos y otras que vienen a sorprendernos desde su inicio.

El problema de los 3 cuerpos, True Detective: Noche polar, Los amos del aire, Feud: Capote vs. The Swans, Shogun o el lanzamiento de The Curse en nuestro país han sido algunos de los títulos cumbre ya estrenados en lo que va de año, pero quedan muchos más por delante.

Actualiza tu calendario de fechas de estreno y toma nota de lo más esperado que aún está por llegar el resto del año.

Series más esperadas de 2024: fechas de estreno

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.