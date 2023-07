Las 26 mejores series de Netflix

La cantidad de series que llega semana tras semana es abrumadora. Tenemos apuestas televisivas más variadas, globales, originales y arriesgadas, pero también un número de títulos inabarcable entre plataformas de VOD y canales convencionales.

Netflix, el servicio de streaming que cambió para siempre la forma de producir y consumir series, amplía diariamente su calendario de estrenos, con joyas en animación y acción real, en inglés, castellano o coreano, de todos los géneros. De Miércoles a The Crown, repasamos las series originales de esta máquina de hacer fenómenos que no te puedes perder en su catálogo.

'The Crown'

'The Crown'

God Save the Queen. Y al serión de factura impoluta que nos ha regalado Peter Morgan, un viaje por el longevo reinado de Isabel II y, de paso, la historia reciente de Reino Unido. ¿La mejor reina? Claire Foy. ¿La mejor temporada (hasta ahora)? La cuarta. ¿Las únicas capaces de hacer sombra a la protagonista? Gillian Anderson como Margaret Thatcher y Emma Corrin como Lady Di.

'Mindhunter'

'Mindhunter'

Basada en el libro de John E. Douglas y Mark Olshaker, la aclamada serie de David Fincher, puro David Fincher, nos trajo a Jonathan Groff y Holt McCallany en la piel de dos agentes del FBI que, a finales de los años 70, formaban una unidad dedicada a crear perfiles de mentes psicópatas para ayudar a atrapar asesinos en serie.

'Miércoles'

Jenna Ortega en 'Miércoles', la serie de Netflix Netflix

Jenna Ortega ya había demostrado que le sobraba talento a su paso por You o la nueva Scream, pero Miércoles es un personaje hecho a su medida. En esta apuesta ambientada en el centro de enseñanza Nevermore, la tenebrosa hija de los Addams abraza su lado detectivesco para resolver un misterio sobrenatural y, en el camino, abducirnos con su mirada imperturbable, su rechazo a las relaciones humanas y sus bailes.

'Sex Education'

'Sex Education' Cinemanía

La mejor comedia adolescente reciente tiene acento británico y se desmelena con la sexualidad de su alumnado. El instituto Moordale es escenario de primeros amores y primeras veces, de inseguridades en prácticas sexuales, vaginismo y eso que la pantalla no sea ha atrevido a abordar. Y lo hace con protagonistas carismáticos, imperfectamente reconocibles, que ojalá hubieran sido nuestros compañeros de pupitre.

'El último baile'

'El último baile' Cinemanía

El último tiro de Michael Jordan con la camiseta de los Bulls. Scottie Pippen y su pésimo contrato. La noche en la que Dennis Rodman se fue a Las Vegas. Este documental sobre la estrella de Carolina del Norte y aquel equipo al que condujo a la cima de la NBA es baloncesto, vida y espectáculo.

'Stranger Things'

'Stranger Things' Cinemanía

Los niños crecen, los problemas crecen y la ambición también crece en Hawkins, ese pueblecito ochentero y del revés que sabe a gofres y suena a Kate Bush. Los espectadores entran por la fantasía y los misterios sobrenaturales, pero se quedan por secundarios 'roba-focos' como Steve (Joe Keery) o Max (Sadie Sink).

'La casa de papel'

'La casa de papel'

Y, de repente, el mundo se vistió de rojo, empezó a entonar Bella Ciao y dio una oportunidad a los subtítulos gracias a una panda de atracadores con máscaras de Dalí. La serie de Álex Pina revolucionó la ficción televisiva convirtiéndose en un fenómeno global con un atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre narrado por Úrsula Corberó.

'Black Mirror'

''Black Mirror'' Cinemanía

Como buena antología (¡episódica!), Black Mirror es difícil de definir en su conjunto. Lo mismo pasa con sus temporadas, cuyos capítulos plasman con más o menos acierto los peligros tecnológicos que nos acechan. Si te estrenas en este nihilismo distópico de Charlie Brooker, te proponemos que arranques con San Junipero (cuarto episodio de su tercera temporada), una historia de amor LGBT y realidad virtual.

'Unorthodox'

'Unorthodox' (Netflix)

La adaptación de la novela autobiográfica de Deborah Feldman, con Shira Haas en la piel de una joven judía ortodoxa que huye de un matrimonio concertado, desemboca en un relato empoderador sobre la emancipación y la ruptura de creencias.

'Los Bridgerton'

'Los Bridgerton' Netflix

Los culebrones de época palaciegos siempre crean adeptos, como ha vuelto a demostrar la adaptación de las novelas de Julia Quinn, producida por la reina Midas de la TV, Shonda Rhimes. Con el Duque (Regé-Jean Page), llegó la 'bridgertonmanía', y con Anthony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley), una ola de calor provocada por un simple acercamiento de manos. La Regencia nunca dio para tanto amor y tanto chisme.

'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton'

'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton' Cinemanía

Esta precuela de Los Bridgerton centrada en la juventud de la reina Carlota (India Amartefio) comparte con su original la química entre su pareja protagonista y las intrigas de Palacio, pero eleva la apuesta al abordar la salud mental a través del rey Jorge (Corey Mylchreest) y sus consecuencias para la historia de amor central. Una empoderadísima Amartefio te enamorará con su carácter, aunque puede que seas más de Brimsley (Sam Clemmett) y Reynolds (Freddie Dennis).

'Wild Wild Country'

'Wild Wild Country' Cinemanía

Los Duplass se ponen el mono naranja para este documental sobre la controvertida secta Rajneesh y su ciudad utópica en pleno desierto de Oregón. No dejará indiferentes a los amantes de los documentales más insólitos, esos que demuestran que la realidad y la estupidez humana siempre superan la ficción.

'Gambito de dama'

'Gambito de dama' Cinemanía

Jaque mate a la soledad. Beth Harmon, una joven prodigio del ajedrez pero esclava de sus adicciones, confirmaba a Anya Taylor-Joy como una de las mejores actrices de su generación (por no decir la mejor). Ella, con peluca pelirroja, encumbró esta apuesta nacida de la novela de Walter Tevis.

'Yo nunca'

'Yo nunca' Cinemanía

Mindy Kaling pone la voz de John McEnroe a los dramas de una adolescente (Maitreyi Ramakrishnan), inspirados en su propia experiencia creciendo en EE UU con un origen hindú. Es divertidísima, inclusivísima y todos los ísimas positivos que te puedas imaginar, pero sobre todo es una carta de amor a los últimos años antes de la adultez, a cuando aprendes a decir "te quiero" a tu familia y amigos.

'BoJack Horseman'

'BoJack Horseman' Cinemanía

Raphael-Bob Waksberg siempre podrá fardar de ser el creador del caballo politoxicómano más famoso de Hollywood, actor en decadencia a través del cual reflexiona sobre el mundo del espectáculo y las cicatrices del fracaso. Autoparódica, satírica y tremendamente entretenida, esta apuesta refleja mejor que ninguna otra el drama existencial.

'Ozark'

'Ozark' Cinemanía

La serie noir protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney sigue a la familia Byrde, uno de esos clanes tan televisivos, asfixiados por su red de mentiras y engaños. Mart Byrde, un asesor financiero, debe mudarse junto a su mujer Wendy desde las afueras de Chicago a un resort de verano en Ozark (Missouri) tras ser amenazado por el jefe del cárteles de droga para el que blanquea dinero.

'House of Cards'

'House of Cards' Cinemanía

Con esta intriga política desde los despachos de la Casa Blanca arrancó Netflix su andadura, avalada por la firma de David Fincher, y fue capaz de sobrevivir al escándalo Kevin Spacey gracias al talento descomunal de Robin Wright.

'Orange is the New Black'

'Orange is the new black'

He aquí una serie femenina que nos ha hecho disfrutar de grandes momentos con las reclusas de Litchfield, otra pionera del streaming que, durante seis años, apostó por la diversidad absoluta (de género, racial, sexual), por la originalidad y por todo aquello que la nueva era dorada de la TV por fin ponía a nuestro alcance.

'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'

''Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' Netflix

En un época en la que la fiebre por el true crime no hace sino crecer, Netflix crea un nuevo fenómeno de la mano de uno de sus creadores estrella, Ryan Murphy. Esta serie narra la escalofriante historia real del asesino en serie Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters, responsable de la muerte de 17 adultos y niños varones entre 1978 y 1991.

'El juego del calamar'

'El juego del calamar' Cinemanía

Si un año antes Bong Joon-ho derribaba en coreano la barrera de los subtítulos con Parásitos, el fenómeno seriéfilo de 2021 aniquiló cualquier frontera en ese mismo idioma. Proclamada la serie más vista de Netflix, El juego del calamar es una crítica en chándal verde a la desigualdad social que nos ha hecho temer el escondite inglés y las canicas.

'Paquita Salas'

'Paquita Salas' Cinemanía

"¡Ay, Paquita! Señora, niña bonita". Los 'Javis' y Brays Efe nos trajeron a la representante de actores definitiva, una 'superwoman' adicta a los torreznos con Larios que se desvivía por sus clientes (Belinda Washington sigue siendo nuestra favorita). Aunque para heroína su ayudante, Magüi (Belén Cuesta), paciencia detrás de PS Management.

'Muñeca rusa'

'Muñeca Rusa' Cinemanía

La ficción de bucles temporales puede resultar repetitiva (por partida doble) después de todas las producciones que se han hecho sobre protagonistas condenados a vivir siempre el mismo día. Sin embargo, la treintañera arisca y autodestructiva de Natasha Lyonne se las ingenia para que disfrutemos una y otra vez del feliz día de su muerte. Comedia negra de las buenas.

'Arcane: League of Legends'

'Arcane' Cinemanía

Antes que The Last of Us, Arcane ya demostró que los videojuegos pueden adaptarse perfectamente en su salto a la pantalla. Esta apuesta encandiló a gamers y no tan gamers gracias a su ambiciosa animación y dos grandes campeonas del juego: las hermanísimas Vi y Jinx, con voces de Hailee Steinfeld y Ella Purnell.

'Making a Murderer'

'Making a Murderer' Cinemanía

Esta rigurosa serie documental de Moira Demos y Laura Ricciardi despliega la odisea judicial de Steven Avery, encarcelado durante casi dos décadas por un crimen que no cometió, exonerado y acusado del asesinato de otra mujer unos años después. Esta apuesta trasciende su crítica inicial al sistema judicial norteamericano.

'Master of None'

'Master of None' Cinemanía

La premiada tragicomedia de Aziz Ansari sigue a Dev, un actor indio en su treintena que intenta hacerse un hueco en la ciudad de Nueva York. Desde la cotidianidad, habla sobre su experiencia como inmigrante, las vicisitudes del amor, los placeres de la urbe de los rascacielos o las dificultades vitales.

'Creedme'

'Creedme' Cinemanía

Esta joya policíaca basada en hechos reales narra la historia de una joven acusada de mentir sobre una violación y la investigación policial. Kaitlyn Dever está espléndida en la piel de joven agredida y cuestionada, pero la dupla Merritt Wever-Toni Collette eleva la serie a niveles de True Detective.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.