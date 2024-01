'The Last of Us' confirma que Kaitlyn Dever interpretará a la villana de su segunda temporada

Con el final de la huelga de actores de Hollywood, la segunda temporada de The Last of Us retomaba su producción. En esta continuación de la adaptación de los célebres videojuegos de Naughty Dog, HBO adelantaba la presentación del célebre personaje de Abby, aupando especulaciones sobre de la identidad de la actriz que podría interpretarla.

A finales de 2023, los medios estadounidenses ya se hacían hecho eco de una filtración de Jeff Sneider, el periodista de Los Angeles Magazine, quien señalaba que HBO tenía sus ojos puestos en Kaitlyn Dever para interpretar a Abby.

"Según las fuentes, Kaitlyn Dever está lista para hacerse con el papel de Abby en la temporada 2 de The Last of Us gracias a su bravura y al filme Nadie te salvará, de Brian Duffield", anunciaba Sneider en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Ahora, tanto HBO Max como Naughty Dog, la compañía detrás de los videojuegos, lo han confirmado en sus redes sociales.

En su momento, la actriz fue una de las candidatas del director Sam Raimi para una adaptación cinematográfica fallida de The Last of Us. Su nombre sonó con fuerza junto al de otras intérpretes como Maisie Williams. Ambas luchando mano a mano para conseguir el papel de Ellie, antes de que el proyecto se fuera al garete. Como gran enamorada de los videojuegos, Dever se ofreció también posteriormente para el personaje en la serie de HBO Max, pero finalmente caía en manos de Bella Ramsey.

Kaitlyn Dever será Abby en 'TLOU'

El personaje de Abigail Anderson, más conocida como Abby, era presentada en el videojuego The Last of Us: Parte II. Se trata de la hija de un cirujano jefe de los Luciérnagas que fue asesinado por Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal en la serie. Este suceso ocurría precisamente en el desenlace de la primera temporada de HBO, donde Joel rescataba a Ellie en el último instante.

Conocida como una gran luchadora, esta fue una de las mujeres detrás de la búsqueda de la creación de una vacuna contra el Cordyceps. En su búsqueda de venganza, una antagonista que promete convertirse en uno de los grandes azotes de Joel y Ellie en la segunda temporada.

De esta forma, el personaje será interpretado por Kaitlyn Dever, quien triunfaba recientemente con Nadie te salvará, el filme de terror en el que se enfrentaba a los aliens. La estadounidense también es conocida por haber trabajado en filmes como Súper empollonas, de Olivia Wilde, o en la serie Creedme, de Netflix.

El rodaje de la serie comenzará en febrero de este mismo año, si el brazo de Pedro Pascal (lesionado recientemente) permite que la producción no sufra un nuevo retraso. Todo apunta a que tendremos que esperar hasta 2025 para poder disfrutar de los nuevos capítulos de la serie creada por Craig Mazin.

